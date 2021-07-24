2003 Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan gümüş madalyayla doğuşuna şahit olduğumuz Filenin Sultanları, tarihi andan bugüne üzerine koyarak ilerledi. Sadece A Takım seviyesinde değil alt yapı milli takımlarda da uluslararası arenaya damgasını vurdu ve takım sporlarında, Türkiye'nin en başarılı branşlarının biri haline gelen Türk kadın voleybolunun simgesi; Filenin Sultanları geri döndü! Pandemi nedeniyle yaklaşık 16 ay sahalardan uzan kalan Ay-Yıldızlılar, 2021 Dünya Milletler Ligi'ndeki 3.'lükle yine göz doldurdu...

Her Şeyin Başladığı An!

Türk kadın voleybolu için, 2003'te kazanılan ve en büyük derece kabul edilen Avrupa 2.'liği her şeyin başlangıcı oldu. O yıla kadar, uluslararası arenada başarısı bulunmayan A Kadın Milliler'in yükselişi, 'Filenin Sultanları'nın doğuşu 2003'le birlikte günümüz e kadar geldi...

Türkiye'nin takım sporlarındaki en başarılı branşı olan, kadın voleybolu; istikrarlı gidişin, kulüplerin altyapıya verdiği önem ve altyapı havuzun genişleyerek ilerlemesiyle günümüzde zirveye çıkmayı başardı. A Milli Kadın Voleybol Takımı için, tabii bu süreçte en büyük kırılmayı 2003 Avrupa Şampiyonası'yla yaşadı. Çünkü o zamana kadar, Türk Milli Takımı’nın uluslararası arena -Akdeniz Oyunları hariç başarısı yoktu. Ne olimpiyata, ne Dünya Şampiyonası ne de FIVB Milletler Ligi’ne (Grand Prix) gidilmişti. Ancak 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında öyle bir jenerasyon yakalanmıştı ki, Türk Kadın Voleybolu için müthiş bir dönemin başlangıcı olacaktı.

Tarihi geçen kadro...

Türkiye, tam 36 yıl sonra yeniden Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacaktı, ancak bu kez tüm Türkiye, Filenin Sultanları'nın doğuşunu izleyecekti... Başantrenör Reşat Yazıcıoğulları önderliğinde; Bahar Mert, Esra Gümüş, Sinem Akap, Özle m Özçelik, Aysun Özbek, Natalia Hanikoğlu, Mesude Kuyan, Pelin Çelik, Çiğdem Can Rasna, Gülden Kayalar, Seda Tokatlıoğlu ve Neslihan Demir Darnel'den oluşan Ay-Yıldızlı ekibimiz tarihi değiştirecek Avrupa 2.'liğiyle Türk Kadın Voleybolu'nun yolunu çizdi. Böylece tarihinin en büyük başarısını yakalayan bu kadro Türk voleybol tarihine geçti.

..Ve ilklerin devamı

Zaten bu tarihi jenerasyonla birlikte Türkiye, 2006'da ilk kez Dünya Şampiyonası'na gitti. Ardından altyapıdan gelen genç yeteneklerle oluşturulan yeni kadrolarımız, ablalarından aldıkları bayrağı daha da yükseğe çıkardı... 2011'de Avrupa Şampiyonası'nda 2. kez kürsüde yer alırken 2012'd e de Filenin Sultanları, ilk olimpiyat şansını elde etti ve Londra 2012'de ülkemizi temsil etti. Ayrıca aynı yıl, kızlarımız Milletler Ligi'nde (Grand Prix) ilk madalyaya uzandı. Günümüz e geldiğimizde sadece A takım seviyesinde değil aynı zamanda U23, U20, U18, U1 6 altyapı kategorilerinde de uluslararası arenada kürsü başarımız arttı. O günden bu yana, Filenin Sultanları, 2. kez olimpiyata gitmeye hak kazandı, 4 Dünya Şampiyonası'nda boy gösterdi, 6.'lığa kadar çıktı. Avrupa Şampiyonası'nda 2'si gümüş, 2'si bronz olmak üzere 4 madalya elde etti. Milletler Ligi'nde de (Grand Prix) 2018'de en iyi dereceyi gümüş madalyayı boynuna takarken 2021'd e 3.'lük kürsüsünde yer aldı. Ve Tokyo sonrası kızlarımız bir Avrupa Şampiyonası'nda daha madalya arayacak.





Deniz Esinduy'u unutmamışlardı!

Millilerimiz 2.'lik kupasını şampiyona öncesi yaşamını kaybede n antrenör Deniz Esinduy’a armağan etti. Esinduy, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, baş antrenörlüğünü yürütürken 12 Eylül 2003 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucunda Ankara’da yaşamını yitirmişti.

500 gün sonra geri döndüler

Voleybolda 2020-2021 sezonun tamamlanmasıyla gözler Milli Takımlar'a çevrilmişti. Özellikle de yoğun bir programı olan A Milli Kadın Takımımız, 16 ay sonra, yani yaklaşık 500 gün sonra sahalara geri dönecekti... 36 kişilik geniş kadrosuyla çalışmalarına mayıs ayının başında başlayan Filenin Sultanları ilk sınavını Milletler Ligi'nde verdi ardından 2020 Tokyo'da boy gösterecek. Ay-Yıldızlılar kapanışı ise Avrupa Şampiyonası'yla yapacak.

Voleybolda 2020-2021 sezonun tamamlanmasıyla gözler Milli Takımlar'a çevrilmişti. Çünkü pandemi nedeniyle özellikle de yoğun bir mesaisi olacak Filenin Sultanları, 16 ay yani yaklaşık 500 gün sonra yeniden sahaya çıkacaktı. En son 12 Ocak 2020'de Avrupa Kıta Elemeleri'nde Almanya'yla final maçı oynayan Filenin Sultanları, başantrenör Giovanni Guidetti'nin belirlediği 36 kişilik geniş kadrosuyla mayıs ayının başında kampa girdi ve sırasıyla FIVB Milletler Ligi, 2020 Tokyo Oyunları, 2021 Avrupa Şampiyonası'nın yer aldığı yoğun programın hazırlıklarına başladı.

Kadro iki gruba ayrıldı

Guidetti yoğun program için, A Milli Kadın Voleybol Takımı için geniş bir havuz oluşturdu ve 36 kişilik kadroyu 1. grup ve 2 grup olarak ikiye ayırdı. 19 kişiden oluşan ve 1.grupta yer alan voleybolcular, FIVB Milletler Ligi, 2020 Tokyo Oyunları, 2021 Avrupa Şampiyonası olmak üzere 3 turnuvaya katılması planlanırken 17 kişiden oluşan 2.gruptaki sporcular ise antrenmanlara İstanbul'da devam edip ihtiyaç durumunda Milli takıma davet edilecekti.

25 Mayıs’ta sahaya çıktılar

16 aylık süreçte pandemi nedeniyle maç yapmayan Ay-Yıldızlılar bu uzun dönem sonrası ilk büyük sınavını FIVB Milletler Ligi'nde verdi. Fanus sistemine göre İtalya'nın Rimini kentinde oynanan Milletler Ligi'ne1.gruptaki 19 isimden 17'siyle giden Filenin Sultanları, 500 günün ardından ilk maçına 25 Mayıs'ta çıktı. Yaklaşık 1 ay süren organizasyonda, Guidetti FIVB tarafından açıklanan ve tüm takımlara ilk üç haftanın ardından tanınan isteğe bağlı maksimum 6 kişi değişiklik yapma hakkını kullandı. İtalyan asıllı başarılı çalıştırıcı Milletler Ligi'nin 3 haftasında forma giyen oyunculardan Naz Aydemir Akyol, Ayça Aykaç, Yasemin Güveli'nin yerine1. gruptan Saliha Şahin, 2. gruptan da Derya Cebecioğlu ve İlkin Aydın kadroya dahil edildi. 1 ay süren ve başarılı bir Milletler Ligi organizasyonu geçiren Filenin Sultanları ardından Tokyo Oyunları'nda boy gösterecek. Sezon kapanışını ise ağustos ayındaki 2021 Avrupa Şampiyonası'yla yapacak. İşte Filenin Sultanları'nın 500 gün sonra dönüşleriyle başlayan serüvenleri....

Bronz Madalya

16 ay sonra sahalara geri dönen ve ilk kritik sınavını FIVB Milletler Ligi'nde vere n Fileni n Sultanları iyi bir başlangıç yaptı. Ay-Yıldızlılar 17 maçtan 12'sini kazandığı organizasyonda bronz madalya elde etti.

2020 Tokyo ve Avrupa Şampiyonası öncesi, Kadın Milli Takımımız, hazırlık anlamında da önemli bir sınav olan FIVB Milletler Ligi'nde performansıyla göz dolduruyor. Filenin Sultanları 1 yıldan uzun bir süre sonra yeniden sahaya inmesine rağmen başarılı performansıyla kaldığı yerden deva m ettiğini gösterdi. Bir FIVB organizasyonuna tarihinde ilk kez üst üste 6 galibiyet alarak başlayan kızlarımız, Milletler Ligi'nde 15 maçın 11'ini kazandı, 4'ünü kaybetti.

İlk fire Dominik maçı

Milletler Ligi’nin sırasıyla; son dünya ve Avrupa şampiyonu Sırbistan’ı, ev sahibi İtalya’yı, Polonya’yı, Kanada’yı müthiş geri dönüşle, Almanya’yı, son olimpiyat şampiyonu Çin’i, Tayland'ı, mağlup etti. Pandemi nedeniyle fanus sistemine göre İtalya'da oynana n Milletler Ligi'nde kızlarımız ilk firesini ise, 3. haftanın 2. maçı olan Dominik Cumhuriyeti karşısında aldı. Ardından ise Rusya'ya da geçit vermedi. 4. haftaya da Japonya yenilgisiyle giren Ay-Yıldızlılar, güçlü rakibi ABD'ye de kaybetti. Son haftada kritik Hollanda maçını kazanıp ilk 4' ü garantileyen Ay-Yıldızlı ekibimiz Güney Kore'yi yendi, ekol ülke Brezilya'ya kaybetti.

3. kez kürsüdeyiz

Milletler Ligi'nde Türkiye, Brezilya, ABD ve Japonya'yla birlikte en iyi ilk 4 takım arasına girerek Final-Four'a yükseldi. Yarı finalde ABD'yle karşılaşan ve çekişmeli geçen setlere rağmen güçlü rakibine 3- 0 kaybeden Ay-Yıldızlı ekibimiz şampiyonluk şansını yitirdi. Ancak Filenin Sultanları, 3.'lük maçında, daha önce kaybettiği Japonya'ya bu kez geçit vermedi ve 3-0'lık galibiyetle bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye daha önce, Grand Prix adıyla da düzenlenen Milletler Ligi'nde1 bronz ve1 gümüş madalya elde etmişti. Bu arada Milletler Ligi’nde ABD, Brezilya'yı 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Guidetti'li Milli Takım

2017'de göreve getirilen İtalyan asıllı antrenör Giovvani Guidetti, jenerasyon değişiminin yaşandığı Milli Takım'da başarılı işlere imza attı. Bu süreçte Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi arenasında 2'şer madalya kazanan Guidetti'li Filenin Sultanları ayrıca tarihinde 2. kez oyunlarda boy göstermeye hak kazandı.

Takı m sporlarında, Türkiye'nin en başarılı branşlarının başında gelen Türk kadın voleybolu başarıdan başarıya koşuyor. 2019'da Avrupa Şampiyonası tarihinde 16 yıl sonra ikinci kez gümüş madalya elde eden, 2020'de ikinci kez olimpiyat kotası alan ve 2021'da Milletler Ligi'nde 3. kez kürsüye çıkan gen ç ve dinamik Filenin Sultanları'nda yeni bir dönem yaşanıyor.

2017'te Guidetti göreve geldi

Geride kalan 3 yıllık süreçte kadın voleybolu jenerasyon değişimine girmişti. Altyapıda çok iyi bir jenerasyon yakalanmış hatta 2017'de genç kızlarımız dünya şampiyonu olmuştu. Ancak gençlerle mevcut kadrodaki tecrübeli isimleri aynı kadroda koordine etmek gerekiyordu. Ve bunun için uzun seneler Vakıfbank'ı çalıştırmış, Türk oyuncuları çok iyi tanıyan, aynı zamanda Hollanda ve Almanya Milli Takımları'nda başarılı sonuçlara imza atmış başantrenör Giovanni Guidetti'ye bu görev verildi.

Jenerasyon değişimi

Jenerasyon değişimin e girmiş Guidetti'li dönemde Filenin Sultanları 3 önemli organizasyonda sınav verdi; 2017 Avrupa, 2018 Dünya, 2019 Avrupa Şampiyonası... Aralarda da Dünya Milletler Ligi'nde (2017, 2018, 2019) boy gösterdik. Bu turnuvaların hepsi, ileriye bir adımdı. Alınan sonuç tabii ki önemliydi ama daha da önemlisi her organizasyon genç jenerasyonu bir sonrakin e hazırlamaktı. 2017 Avrupa'da Gözde, Eda, Naz, Bahar, Güldeniz, Neriman, Polen, Meryem gibi tecrübeli kadroya Kübra Aktürk ve Hande Baladın eklenmişti. Bu ilk sınavda Avrupa 3.'lüğü elde edilmişti. 10. olduğumuz 2018 Dünya Şampiyonası'nda artık tam bir geçiş dönemi yaşanmıştı. Kaptan Eda'nın dışında kadroya Ebrar, Zehra, Cansu, Aylin, Çağla, Derya gibi gen ç isimler gelmişti. 2019 Avrupa Şampiyonası is e geçiş dönemi sonrası yeni kadrodan ta m randıman alacağımız bir organizasyon oldu. Sonucu da gümüş madalyayla tamamlandı. Ardından 2020 Tokyo Oyunları'na kota alındı, 2021 Milletler Ligi'nde bronz geldi.

Avrupa'da Türk damgası

2019-202 0 içerisinde yapılan Avrupa Kadın Voleybol Şampiyonaları'na Türkiye damgasını vurdu. Büyükler ve altyapılardaki tüm Kadın Millilerimiz kürsüde yer aldı. 2019'da büyüklerde finalde Sırbistan' a yenilen Filenin Sultanları gümüş madalya kazandı. Aynı yıl U1 6 Milliler şampiyonluk yaşadı. 2020 yılının ağustos ayında ise U1 9 Milliler altın madalya, onlardan bir ay sonra da U1 7 Milliler gümüş madalya elde etti.

İlk rakip Çin

Dünya Milletler Ligi'yle16 ay sonra sahalara geri dönen A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın bir diğer büyük sınavı, Tokyo Oyunları olacak. 2012 Londra'dan sonra tarihinde ikinci kez 2020 Tokyo'da boy gösterecek olan Filenin Sultanları, pazar günkü ilk maçını, son oyunlar şampiyonu Çin'le oynayacak. B Grubu'nda yer alan Türkiye, Çin'in yanı sıra, İtalya, ABD, Rusya gibi zorlu rakiplerinin yanı sıra Arjantin'le karşı karşıya gelecek. Kızlarımız ilk 4 sırada yer aldığı takdirde adını çeyrek finale yazdıracak. A Grubu'nda ise Japonya, Sırbistan, Brezilya, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti ve Kenya bulunuyor.

Kapanış Avrupa arenası

Filenin Sultanları, yoğun geçen milli mesaide kapanışı, 18 Ağustos'ta başlayacak Avrupa Şampiyonası'yla yapacak. Avrupa 2.'si unvanıyla sahaya çıkacak Ay-Yıldızlılar D Grubu'nda Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda'nın arasından ilk 4' e girmeye çalışacak. Maçlarını Romanya'da oynayacak kızlarımız ilk 4' e girdiği takdirde 8’li Finalde B Grubu'ndan (Bulgaristan, İspanya, Yunanistan, Çekya, Almanya, Polonya) gelecek rakiplerle çeyrek final maçı oynayacak.