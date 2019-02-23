Türkiye’nin genç haltercileri Simav’da kıyasıya yarıştı

Simav ilçe kapalı spor salonunda yapılan şampiyonaya, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı Şube Müdürü Nuri Kılıç, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ayhan Bayhan, Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Uluslar arası halter hakemi Yılmaz Doğan, Simav İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz, Protokol Üyeleri ve çok sayıda spor sever katıldı.

Gayret: "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"

Şampiyonanın açılış konuşmasını yapan Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, “Havası temiz, kaplıca suyu ile meşhur Simav ilçemizde, böyle güzel insanların bulunduğu güzel ilçemizde, Türkiye çapında böyle bir şampiyonayı gerçekleştirmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. İlçemizde böyle çaplı bir organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen Balkanlığımıza, Federasyon Başkanlığımıza, Simav Kaymakamlığımıza, Belediye Başkanlığımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Şampiyonaya Bilecik ilinden 3 kadın ve 2 erkek sporcuyla katıldığını belirten antrenör Caner Özteke, geçen yıl yıldızlar kategorisinde bu yarışmaya Simav’da katıldıklarını belirterek, Simav’dan mutlu ayrıldıklarını ve Simav’ı çok sevdiklerini, bu yıl yine Simav’da yapılmasına sevindiklerini ifade etti.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ayhan Bayhan, Geçen yıl tertiplenen yıldızlar Türkiye halter şampiyonasının Simav’da yapılmasının verdiği memnuniyetle, bu yılki gençler Türkiye halter şampiyonasının yine Simav’da yapılmasına karar verildiğini belirterek, 30 il’den 100 erkek 50’ye yakın bayan sporcunun katıldığını söyledi.

Milli halterci ve hakem Yılmaz Doğan ise, “Geçen sene yıldızlar halter şampiyonasını Simav’da yapmıştık, Bu yıl gençler A kategorisi Türkiye halter şampiyonasını yine gururla Simav’da yapıyoruz” dedi.

45 kiloda Türkiye şampiyonu olan Konya bölgesi sporcularından Arzu Akıllı, “Konya’da spor lisesi öğrencisiyim. Simav’ın ev sahipliğinden çok memnun oldum. Çok sevdiğim halterde ilk defa şampiyon oldum, çok mutluyum” dedi.

Tamer Taşpınar: "2024 Olimpiyatları'nın temelini attık"

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, “Biz şu anda 2024 Olimpiyatları'nın temelini attık. Olimpiyatlara gitme ihtimali olan ve orada madalya alabilecek 5 sporcuyu yakaladık. Hem TOHM projelerinde genç sporcuları yetiştiriyoruz, hem de Türkiye şampiyonasında başarı gösteren kabiliyetli olan sporcuları seçerek milli takım kamplarına alıyoruz. Geçen yıl Arjantin’de yapılan geçlik olimpiyatlarında Türkiye 11 tane madalya aldı. 7 tane bronz madalyayı halterin haricindeki branşlar alırken, Halterde 1 altın, 2 gümüş, 1 tanesi de bronz olmak üzere 4 madalya aldık. Ülkemizi yurt dışında temsil edecek, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak ve İstiklal Marşımızı orada bütün dünyaya dinletecek sporcu yetiştirmeye gayret ediyoruz, bunun ayak sesleri de şimdiden geliyor. İslam oyunlarında en çok madalya alan branş olduk. Akdeniz oyunlarında ise güreşten sonra en çok madalya alan branş olduk. Uluslar arası yarışmalarda da, geçmişle kıyasladığımızda madalya sayımız gittikçe artıyor. Geleceğe umutla bakıyoruz” diye konuştu.

Simav’da yapılan 17-18 yaş gençler A (K-E) Türkiye halter şampiyonasının 1. günü, Kaymakam Türker Çağatay Halim ve protokol üyelerinin madalya törenine katılımıyla sona erdi.

İHA