Türkiye’nin Fransa galibiyeti Avrupa basınında

Türkiye’nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde Fransa’yı 2-0 yendiği karşılaşma, Avrupa basınında geniş yer buldu.

İngiltere’nin önde gelen yayın kuruluşlarından BBC’nin internet sitesinde karşılaşmaya ilişkin "Türkiye, Fransa’yı şoke etti" başlığı kullanıldı. Maç haberinde Türkiye’nin EURO 2020 Elemeleri’ndeki harika performansını sürdürerek liderliği ele geçirdiği aktarılarak, "Ev sahibi sahada iyi olan taraftı. Fransa, maçın büyük bölümünde zayıftı. Asıl dikkati çeken, Fransa’nın 10 yıldır ilk kez bir maçta kaleye isabetli şut atamaması oldu." ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye, Fransa’yı parçalara ayırdı" başlığıyla okurlarının karşısına çıkan İngiltere’nin Daily Mail gazetesindeki maç yazısında, "Dünya şampiyonu Fransa, kaleye bir şut bile atamadan sürpriz yenilgiye uğradı. Türkiye, ilk yarıdaki etkili oyunuyla skoru 2-0 yaptı. Didier Deschamps’ın öğrencileri, ikinci yarıda ufak bir mücadele azmi gösterse de farklı yenilgiden Hugo Lloris sayesinde kurtuldu." değerlendirmesinde bulunuldu. İspanya’nın AS gazetesinin maç haberinde, "Türkiye’den Fransa’ya sürpriz" başlığına yer verilirken "Şenol Güneş’in takımı, dünya şampiyonu Fransa’yı hayal kırıklığına uğrattı. Fransa’nın savunmadaki hataları mağlubiyete yol açtı. Fransa’nın yavaş oyununa organize hücumlarla cevap veren Türkiye, golleri erken bularak rakibinin uyanmasına izin vermedi." yorumu yapıldı.

"Fransa, Türkiye’de nakavt oldu" başlığının atıldığı İtalya’nın La Gazzetta dello Sport gazetesinde, "Elemelerin üçüncü haftasında en fazla dikkati çeken sonuca Türkiye imza attı. Dünya şampiyonu Fransa, Konya’da Türkiye’ye 2-0 ile boyun eğdi." denildi.

Almanya’nın Bild gazetesinin haberinde, EURO 2020 Elemeleri’nde büyük bir sürpriz gerçekleştiği ifade edilerek, "Türkiye, dünya şampiyonunu şoke etti" başlığı kullanıldı. Türkiye’nin evinde Fransa’yı 2-0 yenerek H Grubu’nda liderliğe yükseldiğinin aktarıldığı haberde, Antoine Griezmann, Paul Pogba ve Kylian Mbappe gibi yıldızlarla oynayan Fransa’nın sahada varlık gösteremediği kaydedildi.

Ay-yıldızlı ekibin galibiyetini, "Türkiye, dünya şampiyonuna karşı sürpriz zaferini kutluyor" başlığıyla duyuran Almanya’nın Welt gazetesinde ise Fransa’nın EURO 2020 Elemeleri’nde tökezlediği belirtildi.

AA