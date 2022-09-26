Türkiye’nin FIBA Dünya Sıralaması’ndaki yeri değişmedi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), kıtasal şampiyonaların tamamlanmasının ardından, yeni dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye bir basamak düşüş yaşasa da, Rusya’nın listeden çıkarılmasının ardından, 16’ncı sıradaki yerini korudu.
FIBA AmeriCup 2022’de şampiyon olan Arjantin üç basamak yükselerek dördüncülüğe yükselirken, FIBA Asya Kupası’nı kazanan Avustralya puanını artırarak üçüncü sıradaki yerini korudu. FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2022 kazananı İspanya da ikinciliğini sürdürdü.
Listede Amerika Birleşik Devletleri liderliğini sürdürürken, ikinci İspanya ilk defa puan bazında ABD’ye bu kadar yaklaşmış oldu.
FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nda ilk 20 sıra şu şekilde:
1. ABD 760,7 puan
2. İspanya 758,9 puan
3. Avustralya 741,1 puan
4. Arjantin 736,1 puan
5. Fransa 712,9 puan
6. Sırbistan 711,5 puan
7. Slovenya 703,5 puan
8. Litvanya 673,7 puan
9. Yunanistan 670,8 puan
10. İtalya 647,6 puan
11. Almanya 640,6 puan
12. Çekya 597,7 puan
13. Polonya 589,9 puan
14. Brezilya 574,6 puan
15. Kanada 559,3 puan
16. Türkiye 516,3 puan
17. Venezuela 516,3 puan
18. Karadağ 500,6 puan
19. Nijerya 460,1 puan
20. Tunus 447,5 puan