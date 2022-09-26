Türkiye’nin FIBA Dünya Sıralaması’ndaki yeri değişmedi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), kıtasal şampiyonaların tamamlanmasının ardından, yeni dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye bir basamak düşüş yaşasa da, Rusya’nın listeden çıkarılmasının ardından, 16’ncı sıradaki yerini korudu.

FIBA AmeriCup 2022’de şampiyon olan Arjantin üç basamak yükselerek dördüncülüğe yükselirken, FIBA Asya Kupası’nı kazanan Avustralya puanını artırarak üçüncü sıradaki yerini korudu. FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2022 kazananı İspanya da ikinciliğini sürdürdü.

Listede Amerika Birleşik Devletleri liderliğini sürdürürken, ikinci İspanya ilk defa puan bazında ABD’ye bu kadar yaklaşmış oldu.

FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nda ilk 20 sıra şu şekilde:

1. ABD 760,7 puan

2. İspanya 758,9 puan

3. Avustralya 741,1 puan

4. Arjantin 736,1 puan

5. Fransa 712,9 puan

6. Sırbistan 711,5 puan

7. Slovenya 703,5 puan

8. Litvanya 673,7 puan

9. Yunanistan 670,8 puan

10. İtalya 647,6 puan

11. Almanya 640,6 puan

12. Çekya 597,7 puan

13. Polonya 589,9 puan

14. Brezilya 574,6 puan

15. Kanada 559,3 puan

16. Türkiye 516,3 puan

17. Venezuela 516,3 puan

18. Karadağ 500,6 puan

19. Nijerya 460,1 puan

20. Tunus 447,5 puan