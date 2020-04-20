Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlattığı ‘Evde kal, hareketsiz kalma’ akımına federasyon başkanları da dahil oldu, birbirine medyan okudu. ‘Evde kalırken aynı zamanda hareketsiz kalma’ diyen Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, ‘amut’ hareketi yaptı ve Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’e ‘Hareketimi nasıl buldunuz, siz evde neler yapıyorsunuz’ diyerek meydan okudu.

Saz çaldılar, türkü söylediler

Eski bir milli cimnastikci olan Suat Çelen önce Alper Kabakçı’nın amut hareketini ‘Duvardan destek aldığını görüyorum’ diye yorumladı ardından da amut hareketini kulplarda gösterdi ve bir de saz çalarak Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin’e meydan okudu. Başkan Şahin de duvardan destek almadan amuda kalktı sonra türkü söyleyerek sesinin de güzel olduğuna vurgu yaptı. Federasyon başkanları arasındaki ‘amut’ hareketi meydan okuması, atletizm, judo, karate, curling, badminton, bocce bowling dart federasyon başkanlarıyla devam etti.







