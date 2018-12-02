EURO 2020’de eleme gruplarının belli olacağı kura çekimi İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi. Kuraya 3. torbadan katılan Türkiye'nin rakipleri belli oldu. Milliler H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra'yla eşleşti. İşte kura çekimi sonucu oluşan tüm gruplar:

A Grubu: İngiltere, Çekya, Bulgaristan, Karadağ, Kosova

B Grubu: Portekiz, Ukrayna, Sırbistan, Litvanya, Lüksemburg

C Grubu: Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, Estonya, Belarus

D Grubu: İsviçre, Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti, Gürcistan, Cebelitarık

E Grubu: Hırvatistan, Galler, Slovakya, Macaristan, Azerbaycan

F Grubu: İspanya, İsveç, Norveç, Romanya, Faroe Adaları, Malta

G Grubu: Polonya, Avusturya, İsrail, Slovenya, Makedonya, Letonya

H Grubu: Fransa, İzlanda, TÜRKİYE, Arnavutluk, Moldova, Andorra

I Grubu: Belçika, Rusya, İskoçya, Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi, Kazakistan, San Marino

J Grubu: İtalya, Bosna Hersek, Finlandiya, Yunanistan, Ermenistan, Lihtenştayn

Elemelerin maç takvimi

1.hafta: 21-23 Mart 2019

2.hafta: 24-26 Mart 2019

3.hafta: 7-8 Haziran 2019

4.hafta: 10-11 Haziran 2019

5.hafta: 5-7 Eylül 2019

6.hafta: 8-10 Eylül 2019

7.hafta: 10-12 Ekim 2019

8.hafta: 13-15 Ekim 2019

9.hafta: 14-16 Kasım 2019

10.hafta: 17-19 Kasım 2019