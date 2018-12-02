Türkiye'nin EURO 2020 elemelerindeki rakipleri belli oldu!
Euro 2020’de eleme gruplarının belli olacağı kura çekimi İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi. Kuraya 3. torbadan katılan Türkiye'nin rakipleri belli oldu. Milliler H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra'yla eşleşti.
EURO 2020’de eleme gruplarının belli olacağı kura çekimi İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi. Kuraya 3. torbadan katılan Türkiye'nin rakipleri belli oldu. Milliler H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra'yla eşleşti. İşte kura çekimi sonucu oluşan tüm gruplar:
A Grubu: İngiltere, Çekya, Bulgaristan, Karadağ, Kosova
B Grubu: Portekiz, Ukrayna, Sırbistan, Litvanya, Lüksemburg
C Grubu: Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, Estonya, Belarus
D Grubu: İsviçre, Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti, Gürcistan, Cebelitarık
E Grubu: Hırvatistan, Galler, Slovakya, Macaristan, Azerbaycan
F Grubu: İspanya, İsveç, Norveç, Romanya, Faroe Adaları, Malta
G Grubu: Polonya, Avusturya, İsrail, Slovenya, Makedonya, Letonya
H Grubu: Fransa, İzlanda, TÜRKİYE, Arnavutluk, Moldova, Andorra
I Grubu: Belçika, Rusya, İskoçya, Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi, Kazakistan, San Marino
J Grubu: İtalya, Bosna Hersek, Finlandiya, Yunanistan, Ermenistan, Lihtenştayn
Elemelerin maç takvimi
1.hafta: 21-23 Mart 2019
2.hafta: 24-26 Mart 2019
3.hafta: 7-8 Haziran 2019
4.hafta: 10-11 Haziran 2019
5.hafta: 5-7 Eylül 2019
6.hafta: 8-10 Eylül 2019
7.hafta: 10-12 Ekim 2019
8.hafta: 13-15 Ekim 2019
9.hafta: 14-16 Kasım 2019
10.hafta: 17-19 Kasım 2019