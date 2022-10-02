İSTANBUL,(DHA)- Türkiye’nin en minik drone yarışçısı 9 yaşındaki Ege Orhan, ilk defa Yedikule Hisarı’nda düzenlenen Drone Yarışları Zafer Kupası’na katıldı. 27-28 Ağustos’ta ilk defa tarihi mekanda düzenlenen organizasyona babasıyla katılan Orhan, bu akşam düzenlenecek olan yarışlarda profesyonel sporcularla yarışacak.

Fatih Belediyesi, Tech Drone League ile Drone Yarışları Zafer Kupası’nı düzenliyor. İlk kez tarihi mekanda düzenlenip 2 gün sürecek organizasyonun ilk gününde; antrenman, sıralama turları yapıldı. İkinci gününde ise eleme yarışlarıyla şampiyonluğa ilerleyecekler. Yarışlar ve etkinlikler tüm gün sürerken 200 kilometre hıza 1 saniyede çıkan dronelar, final yarışlarını akşam saatlerinde, LED’lerle özel olarak ışıklandırılmış bin metrekarelik güvenlik fileleriyle çevirili, 12 engel ve 11 dönüşten oluşan toplamda 3 bin metrekare üzerine kurulu pisti en önde tamamlamak için kıyasıya yarışacaklar. Pilotlar; quad droneları, FPV (First Person View) ve özel radyo kumandaları ile seyircilere heyecan dolu bir yarış keyfi yaşatacak. Droneların üzerindeki kameradaki görüntüyü gözlüklerinden takip eden pilotlar, özel dizayn edilmiş pisti en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele ederken; pilotların gözlüğündeki görüntü sahnedeki LED ekranlarda canlı verilecek ve seyirciler de pilotlarla aynı heyecanı yaşayacak.

“İLK UÇUŞ HAYALİM F10 PİLOTU OLMAK İSTEMEKLE BAŞLADI”

Yaklaşık 4 yaşından beri babasıyla drone kullanan Ege Orhan şunları söyledi:

“Kendi kodladığımız, yaptığımız FBI dronlarını uçuruyorum. Babamın böyle şeylere merakı vardı. Ben de ona her zaman ‘baba bu ne işe yarar’ diye sorduğumda bana da öğretmeye başladı. Bana da özel drone yapmasını istedim. Yaptı ve birlikte uçurduk. İlk simülatörlerle başladım. Ardından yavaş yavaş droneları uçurmaya başladım. Benim ilk uçuş hayalim F10 pilotu olmayı isteyerek başladı. Hız arabalarını da seviyorum. Bu yüzden de dronelar çok hoşuma gidiyor. Bu işi babamla yapmak ise benim daha kolay öğrenip fikir almam açısından çok iyi. Onun fikirlerini almak çok hoşuma gidiyor. Bu yarışa da birlikte katıldığımız için mutluyum. Güzel bir derece alabilirim diye düşünüyorum. Daha önce Antalya’da yaptığımız Dromanya yarışında takımımla birinci olmuştuk. Güzel duyguydu.”

“KENDİ ÖZEL DRONUMUZU YAPIYORUZ”

İngilizce öğretmeni olan Baba Mehmet Orhan ise “Daha önceden profesyonel dronelar uçuruyordum. Ancak bu hobiyle 3 yıl önce tanıştık. Pandemi dönemiydi. Hepimiz evlere kapanınca ben de buna başladım. Ardından oğlumla Tech Drone League takımına katıldık. Önce takım etkinliklerine katıldık. Şampiyonaları takip ettik. Henüz Türkiye Drone yarış şampiyonasına katılamadık. Burada gördüğünüz robotik kodlama faaliyetleri var. Bu cihazları tamamen kendimiz yapıyoruz, kodluyoruz. Yani dünyada bir tane, kişiye özel oluyor. Kendine göre her şeyini planlayabiliyorsun. Gerçekten büyük bir adrenalin. Siz sanki içindeymiş gibi hissediyorsunuz. Yarışmaya katılmaktan keyif alıyoruz. Ben sinematik drone pilotuyum. Yarış tecrübem çok fazla yok. Burada çok hızlı arkadaşlar var. Benim iddiam onları izleyip eğlenmek. Bu işte dostluk kazansın. Adrenalini, zevki hissetmek istiyoruz” dedi.

“TEKNOLOJİ TARİHLE BULUŞTU”

Hazırlıkları yerinde izleyen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Önemli bir faaliyet için İstanbul’un çok kıymetli tarihi mekanındayız. İki gün boyunca hem yarışılacak hem de burada gençlere güzel faaliyetler sunulacak. Her yaş grubundan yarışmacımız var. Alanımız ç ok hareketli. Teknolojiyle tarihi mekanın buluşması ise çok kıymetli. Bundan sonraki faaliyetler için de buranın güzel bir başlangıç olmasını diliyor, tüm yarışmacılarımıza da katılımlarından teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

KAZANAN DRONE PİLOTLARI ÖDÜLLERİ

Bu akşam gerçekleşecek törende hem takım kazananları hem de bireysel yarışan pilotlar ödüllerini ve kupalarını alacak. Ödüller ise şöyle:

“Takım Ödülleri: 1’inci takım 6 bin lira, 2’nci takım 3 bin lira, 3’üncü takım 2 bin lira, 4’üncü takım bin lira. Bireysel Ödüller: 1’inci kazanan 3 bin 500 lira, 2’nci kazanan 2 bin lira, 3’üncü bin 500 lira, 4’üncü bin lira.