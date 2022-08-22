Türkiye’nin en iyi VALORANT takımları karşı karşıya geliyor

Dünyanın en iyi VALORANT takımlarının karşı karşıya geldiği Red Bull Home Ground, en üst düzey VALORANT rekabetini yaşatmak ve oyunu başka bir boyuta taşımak için geri döndü. Geçen seneden farklı olarak Kuzey Amerika takımlarının da hünerlerini sergileyeceği dev VALORANT turnuvası Red Bull Home Ground’da Türkiye’yi temsil edecek takım 28 Ağustos Pazar günü belli olacak. Türkiye’nin ve dünyanın en iyi VALORANT oyuncularının mücadele vereceği Red Bull Home Ground turnuvası twitch.tv/redbulltr adresinden canlı yayınlanacak.

Manchester bileti için dev mücadele

Elde ettikleri başarılarla Türkiye’nin en iyi takımları olduklarını ispatlayan Dark Passage Esports Club, Fire Flux Esports, FUT Esports, Galakticos, Galatasaray Espor, Papara SuperMassive Blaze, Team Lixa Esports ve Thunderbolts Gaming takımları 25-26-27-28 Ağustos tarihlerinde karşı karşıya gelecek. 28 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek Red Bull Home Ground Türkiye Finali’nde birinci olan takım Manchester biletini cebine koyacak.

Red Bull sporcusu cNed; Turnuva için hazırım

2021 Red Bull Home Ground’da takımı Acend ile boy gösteren, finale kadar yükselen ve en değerli oyuncu unvanına layık görülen Red Bull oyuncusu Mehmet Yağız “cNed” İpek turnuvayla ilgili olarak, “Geçen yıl Red Bull Home Ground’da olmak bizim için çok eğlenceliydi. Bu yıl için hem ben hem de takımım hazırız” diye konuştu.