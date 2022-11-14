Öğrencilerin ülkesini ve okullarını temsil etmesine olanak sağlayan üniversiteler arası dünyanın en büyük global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch 2022’de Türkiye’nin en iyi takımı belli oldu. Oyunu yeni bir boyuta taşımak ve en iyiyi bulmak için düzenlenen turnuvanın Türkiye finali ESA Espor Arena’da yapıldı. Heyecan dolu anlara sahne olan Red Bull Campus Clutch Türkiye Finali’nde Werder Weremem ve CouncilWolves karşı karşıya geldi. Yapı Kredi Play katkılarıyla gerçekleştirilen turnuvada rakibini 3-0’lık skorla geçerek Türkiye şampiyonu olan Werder Weremem, global arenada ülkemizi temsil etme hakkını kazandı.

Üniversite öğrencilerinin ülkesini ve okullarını temsil etmesine olanak sağlayan üniversiteler arası dünyanın en büyük global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch 2022’nin Türkiye finali, Espor Arena’da yapıldı. Dünyanın dört bir yanında aynı anda düzenlenen ve Türkiye’deki çevrim içi elemelerinin 1 Eylül’de başlayıp 2 ay boyunca sürdüğü turnuvanın final gününde Werder Weremem ve CouncilWolves karşı karşıya geldi.

"Türkiye'yi temsil etmek gurur verici"

Şampiyon olan Werder Weremem takımının kaptanı, “Red Bull Campus Clutch’ın zorlu bir turnuva olduğunu geçen seneden de biliyorduk. Bunun için takım olarak hem önce elemelere hem de finale iyi hazırlandık. Finalde de istediğimiz oyunu uygulayarak 3-0 gibi bir skorla kazanmayı bildik. Şimdi sırada Brezilya’ya gidip kendimizi gösterme zamanı. Global arenada oynayacağımız için heyecanlıyız. Türkiye’yi yurt dışında temsil etmek gurur verici. Böyle etkinlikler düzenleyerek gaming dünyasına destek veren Red Bull’a ve tüm ekibe teşekkür ederiz” diye konuştu.

"Son şans" elemeleri

Yapı Kredi Play partnerliğinde gerçekleştirilen Red Bull Campus Clutch 2022’nin Türkiye ayağı sonlanırken turnuvada şanslarını tekrar denemek isteyen üniversite takımları için iki çevrim içi eleme düzenlenecek. Takımlar, 12 Kasım ve 19 Kasım tarihlerinde yapılacak elemelerde dünya finaline katılabilmek için mücadele edecek. Avrupa’dan takımların da katılacağı “son şans” elemelerinin finali ise 20 Kasım’da yapılacak.

WERDER WEREMEM Brezilya yolcusu

Heyecan dolu anlara sahne olan maçların ardından Werder Weremem takımı kupanın sahibi oldu. Takım üyelerinin aynı üniversiteden olmak zorunda olmadığı turnuvada Türkiye’nin en iyisi olan üniversite takımı Werder Weremem, 4-9 Aralık tarihlerinde Brezilya’da düzenlenecek olan dünya finaline katılmaya hak kazandı.