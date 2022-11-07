Türkiye’nin en iyi kaykaycısı belli oldu

Türkiye’nin dört bir yanındaki kaykay tutkunları tek bir etkinlikte bir araya geldi. Türkiye şampiyonu Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu’nun davet ettiği 40 kaykaycı 5 Kasım Cumartesi günü Red Bull Curb Kings etkinliğinde parkura çıktı. Kadıköy'deki Müze Gazhane Otoparkı Red Bull Curb Kings etkinliği için kaykay parkuruna dönüştürüldü.

Günün kazananı Gökhan Eray oldu

Zorlu parkurda kadın ve erkek kaykaycılar Türkiye’nin en iyisi olduğunu göstermek için mücadele etti. Sporcular tüm parkurun kullanımı, stil ve teknik yetenek üzerinden jüri tarafından değerlendirilirken, etkinliğin sonunda jüriden en yüksek puanı alan Gökhan Eray birinciliğe ulaştı.



