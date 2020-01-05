Türkiye’nin en değerlisi: Abdülkadir Ömür

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt, yeni yılın ilk güncellemesini yaptı. Son yapılan değişikliklere göre Türkiye’nin en değerli futbolcusu 14 milyon Euro’luk piyasası ile Bordo-Mavililer’in yıldızı Abdülkadir Ömür oldu. 29 Ağustos’taki AEK maçında sakatlanan ve 4 aydır sahalardan uzak kalan 20 yaşındaki oyuncu, 1 milyon Euro’luk düşüş yaşasa da zirvede yer aldı. Daha önce bu alanda lider olan Galatasaray’ın kiralık oyuncuları Seri’nin değeri 25’ten 12 milyona, Nzonzi’nin de 23’ten 13.5 milyon Euro’ya geriledi.

Sörloth değerini katladı

Güncellemenin ardından Trabzonspor’da Abdülkadir’in ardından en değerli isimler 10 milyon Euro ile Daniel Sturridge ve Alexander Sörloth oldu. Sörloth attığı gollerle beraber piyasa değerini tam 4 milyon Euro yükseltti ve en çok değer kazanan isim olmayı başardı. Sörloth´ değerini 6 milyon Euro’dan 8 milyon Euro´ya yükselten Uğurcan Çakır ve 400 bin Euro’dan 1.5 milyon Euro’ya yükselten Yusuf Sarı takip etti.