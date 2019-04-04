6 yıl aradan sonra 30 Haziran Pazar Günü Caddebostan sahilinde İstanbul'u tekrar kanatlar altına almaya hazırlanan 4. Red Bull Uçuş Günü'nde son çağrı. Türkiye'nin en büyük uçuş gününde, dörder kişilik takımlar, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla uçmaya çalışacak ve izleyenler için unutulmaz görüntülere sahne olacak. Amatör uçuş tutkunlarını bir araya getirecek organizasyon için başvuruların geçerli olması ve yarışmaya hak kazanılması için son haftaya girildi. Katılımcıların, Türkiye'nin en büyük uçuş gününü kaçırmamaları için uçuş aracı taslak çizimlerini 10 Nisan'a kadar redbull.com/ucusgunu adresine yüklemeleri gerekiyor.

EN İYİ 40 TAKIM YARIŞACAK

Pilotluk hayaline bir adım daha yaklaşmak isteyenlerin 4. Red Bull Uçuş Günü'nde yer alabilmesi için, 10 Nisan tarihine kadar başvuru adresindeki formu doldurmaları ve uçuş aracı çizimlerini sisteme girmeleri gerekiyor. Uçuş aracının çizimleri siteye kolayca yüklenebiliyor. Başvuru adımlarını tamamlayarak taslak çizimleri gönderenler arasından seçilecek en iyi 40 takım unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayacak.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: PİLOTLUK EĞİTİMİ

Düzenlenecek organizasyonda jüriyi etkileyerek birinci olacak takım, pilotluk hayaline bir adım daha yaklaşarak 'Pilotluk Eğitimi' ödülünü kazanacak. Organizasyonda ikinci olan takım Red Bull Air Race'i yerinde izleme ve Red Bull Air Race uçağı ile deneyim yaşama, üçüncü olan takım ise Salzburg Hangar-7 'de Flying Bulls ile Uçuş Deneyimi şansına kavuşacak. Tasarladıkları insan gücüyle çalışan uçuş aracı ile en uzağa uçmayı başaran takım ise dünya turu bileti özel ödülünü kazanacak.

DHA