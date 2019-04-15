Digiturk ve Akmerkez Alışveriş Merkezi iş birliğinde Akmerkez Cinema Pink sinemalarında gerçekleştirilen etkinlikte, fenomen dizinin atmosferi Demir tahtıyla, Night King karakteriyle ve efsane yapımın benzersiz evreninde birebir yaşanırken, davetliler iki senedir nefeslerin tutularak beklendiği final sezonu ilk bölümünü Türkiye’nin en büyük Game of Thrones gösteriminde keyifle takip ettiler.

‘Game of Thrones’ efsanesi final sezonuyla Türkiye’nin ilk ve lider dijital yayın platformu Digiturk’le ekrana dönerken, platform imza attığı özel gece ile efsane dizinin tutkunlarını bir araya getirdi.

Digiturk ve Akmerkez Alışveriş Merkezi iş birliğinde Akmerkez Cinema Pink sinemalarında gerçekleştirilen özel buluşmaya medya, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü konuk katıldı. Konuklar arasında Tuğçe Karabacak, Billur Pınar Yılmaz, Duygu Çetinkaya, Mert Altınışık, Merve Çağıran, Merve Sevin, Okan Çabalar yer aldı.

Final sezonu ilk bölüm gösterimi için özel hazırlığın yapıldığı gecede misafirler, Demir tahtı, Night King karakteri ve efsane yapımın benzersiz evreninde iki yıldır beklenen final sezonuna çok özel bir ‘merhaba’ dediler. Ünlü DJ Atilla Şen de Game of Thrones temalı müzikleri ile geceye renk kattı.

Yüzlerce davetliyle birlikte izlenen final sezonu ilk bölümü ise misafirlere unutulmaz anlar yaşattı.

Game of Thrones final sezonu sadece Digiturk’te

Fenomen dizi bugünden itibaren Amerika ile aynı anda, her Pazartesi saat 04.00’te, Türkçe altyazılı olarak, beIN SERIES SCI-FI, beIN CONNECT ve Digiturk Play’de yayınlanıyor. Dizinin beIN SERIES SCI-FI’daki hafta sonu tekrarları ise Cumartesi 00.00 - Pazar 23.00’de Türkçe -İngilizce altyazı seçeneğine ek olarak dublajlı olarak da izlenebiliyor.