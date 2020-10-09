Türkiye’nin en iyi oyuncularını bir araya getiren ve binlerce düellocunun mücadele ettiği ‘1v1’ League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q’da üçüncü hafta elemeleri tamamlandı. Nefes kesen elemeler sonunda Ulvi Hakan Terzi - Katliham ve Emir İçöz - ChillViolin üçüncü haftanın finalistleri olarak büyük finale katılmaya hak kazandı. Amatör oyuncuların katılımına açık olan Red Bull Solo Q’da heyecan 10-11 Ekim’de gerçekleştirilecek son eleme turu ile devam edecek. Türkiye’nin en iyi 1v1 LOL oyuncusu olmak isteyen tüm düellocuların başvuru yapabileceği Red Bull Solo Q ile ilgili detaylı bilgi RedBull.com/SoloQ adresinde.

Vadi, ‘1v1’de şampiyonunu arıyor. Türkiye’nin en iyi düellocularının yarıştığı ‘1v1’ League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q’da üçüncü hafta elemeleri büyük heyecana sahne oldu. Kıyasıya geçen elemelerin ardından rakiplerini geçmeyi başaran Ulvi Hakan Terzi - Katliham ve Emir İçöz - ChillViolin , finale kalan en iyi 8 oyuncunun birincilik mücadelesinde bulunma hakkı kazandı.

FİNAL HEYECANI 24 EKİM’DE

Tek başına Vadi’de ‘1v1’ mücadeleye sahne olan turnuvada eleme heyecanı10-11 Ekim 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenen turnuva ile son bulacak. Eleme etaplarında başarılı olan en iyi 8 oyuncu ise, 24 Ekim 2020 tarihinde düzenlenecek Red Bull Solo Q Türkiye Finali’nde birbirine meydan okuyacak.

Türkiye’nin en iyi 1v1 LOL oyuncusu olmak isteyen tüm düellocuların başvuru yapabileceği Red Bull Solo Q’ya başvurulara dair detaylı bilgi RedBull.com/SoloQ adresinde.