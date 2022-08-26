Fenerbahçe 'nin 2. ön elemede Dinamo Kiev'e boyun eğmesinden sonra Trabzonspor'un da play-off'ta elenmesiyle Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımı olmayacak. Böylelikle Türkiye'nin ön elemelerdeki kötü performansı bir kez daha gözler önüne serildi. Son 14 senede elemelere katılan 15 takımımızdan hiçbiri gruplara kalacak başarıyı sağlayamadı. Fenerbahçe tam 7 defa bu macerada mutlu sona ulaşamazken, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor da 2'şer kez kapıdan döndü. Galatasaray ve Sivasspor da 1'er defa bu çizgiyi aşamadı. Elemelerden çıkmayı başaran son takım ise 2008-09'da Budapeşte ve Partizan'ı eleyen F.Bahçe olmuştu.

ŞAMPİYONA ZORLU SÜREÇ

Süper Lig şampiyonu yeni sezona Devler Ligi'ne 1. ön eleme turundan başlayacak ve gruplara kalabilmek için 4 farklı ekibi saf dışı bırakması gerekecek. Ligde 2. ve 3. olanlar ve Türkiye Kupası'nı kazanan takım, Konferans Ligi 2. ön elemeden katılacak. (Sabah)