Türkiye’nin çeyrek finaldeki rakibi İspanya

İsrail’in Tel Aviv şehrinde düzenlenen Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda son 16 turunda İspanya, Slovenya’yı 71-53 mağlup etti.
Bu skorla İspanya, çeyrek finalde Türkiye’yle eşleşti. Türkiye-İspanya maçı yarın TSİ 18.15’te oynanacak.
İsrail’in Tel Aviv şehrinde düzenlenen Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda son 16 turunda İspanya, Slovenya’yı 71-53 mağlup etti.
Bu skorla İspanya, çeyrek finalde Türkiye’yle eşleşti. Türkiye-İspanya maçı yarın TSİ 18.15’te oynanacak.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR