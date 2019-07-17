Türkiye’nin çeyrek finaldeki rakibi İspanya

Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye’nin çeyrek finaldeki rakibi İspanya oldu.

17 Temmuz 2019, Çarşamba 23:06
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Türkiye’nin çeyrek finaldeki rakibi İspanya

İsrail’in Tel Aviv şehrinde düzenlenen Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda son 16 turunda İspanya, Slovenya’yı 71-53 mağlup etti.

Bu skorla İspanya, çeyrek finalde Türkiye’yle eşleşti. Türkiye-İspanya maçı yarın TSİ 18.15’te oynanacak.

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