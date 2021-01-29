Türkiye’nin Altınordu’su

Altınordu, üç temel slogan üzerinde yükseliyor. Bunların ilk ikisi “Çocuklarımız, Geleceğimiz” ve “İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu”… Üçüncüsünün ne olduğunu anlamak için sadece fotoğrafa kısa bir süre bakmanız yeterli olacaktır. Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’in dışında Süper Lig’e Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) patentli tam sekiz oyuncu transfer oldu. Berke Özer ve Barış Alıcı Fenerbahçe, Erce Kardeşler ve M.Taha Tepe Trabzonspor, Ravil Tagir ve Alican Özfesli Medipol Başakşehir, Kerim Alıcı Göztepe, Ozan Can Oruç ise İH Konyaspor tarafından transfer edildi.

Alt liglerde 81 oyuncu...

Bunun yanı sıra yine Altınordu tarafından keşfedilen oyunculardan Hüseyin Atakan Üner Beşiktaş’a, Muhammed Mert Hatayspor’a, Kemal Rüzgar da Çaykur Rizespor’a transfer oldular. Ayrıca ilk olarak Menemen'e satılan Mert Hakan Yandaş sonrasında ise Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Erdoğan Yeşilyurt ise Sivasspor'da görev yapıyor. TFF 1. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’deki sayılara bakıldığında ise İzmir ekibinin akademisinin Türk futbolu adına çok büyük işler yaptığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Altınordulu 81 oyuncu, 1., 2. ve 3. Lig’de forma giyiyor.