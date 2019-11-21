Hepsiburada’nın efsanesi Efsane Cuma başladı.

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Son teknoloji ürünlerden, en trend kıyafetlere, her evin ihtiyacı beyaz eşyalardan evinize şıklık katacak mobilyalara efsane fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

Ayrıca, tarzınızı yansıtacak ev tekstili ürünleri, hayatı kolaylaştıran küçük ev aletleri, olmazsa olmaz süpermarket ihtiyaçları,en çok tercih edilen anne bebek ürünleri hepsi ve daha fazlası yılda sadece bir kez gelen efsane indirimlerle şu anda Hepsiburada’da sizleri bekliyor.

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