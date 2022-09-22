Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sporun her alanında ortaya koyduğu gayretli çalışmaların karşılığını elde ettiği başarılarla almaya devam ediyor. Başkan Ekrem Yüce'nin ‘Bir şehir sporsuz olmaz’ sloganıyla verdiği talimatlar üzerine bisiklette, hentbolda, futbolda, amatör sporlarda, otomobil sporlarında ve sportif sosyal projelerde hız kazanan büyükşehir belediyesi, hanesine her gün yeni bir başarı yazdırıyor. Özellikle son dönemde yüzlerce ülkeden canlı yayınlanan dünyanın en önemli bisiklet dünya kupalarına, Bike FEST'e, Off-Road kupasına, amatör sporlarda uluslararası yarışlara ev sahipliği yapan büyükşehir, ayrıca Sakarya'ya Süper Lig 'de mücadele eden ilk hentbol takımını da kazandırdı. Sırasıyla 'Dünya Bisiklet Şehri' ve dünyanın sporda yükselişte olan şehri olan, birçok yeni unvan kazanan Sakarya, bugünden itibaren sporda Avrupa'nın en önemli şehirlerinden bir tanesi oldu. Sakarya’nın '2023 Avrupa Spor Şehri' unvanı için Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonu'na (ACES Avrupa) yaptığı başvuru kabul edildi. Yazılan 'talep mektubu' ACES Avrupa tarafından Sakarya'ya gelen 5 kişilik heyet, kentin dört bir yanında inceleme yaptı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de '2023 Avrupa Spor Şehri’ ödülüne layık görüldü.

"Sakarya, dünyanın hayran olduğu bir spor şehri olacak"

Yüce Sakarya ile gururlandıran gelişmeyi bizzat paylaşarak, "2023 Avrupa Spor Şehri adaylığına büyük bir önem verdik. Bu unvanın Sakarya ve vatandaşlarına, spor altyapısının daha da geliştirilmesinde ve spor, hoşgörü, adil oyun ve sağlıklı yaşam anlayışının teşvik edilmesine büyük katkısı olacaktır. Bir süre önce başvurumuzu yaptık ve gerekli imzaları attık. Yazdığımız mektubumuz ACES Avrupa tarafından kabul edildi. Bu süreçte Sakarya'nın Türkiye'de kendisini ispatlamış bir spor kenti olduğunu dosyalarla, sunumlarla anlattık. Özellikle son yıllarda dünya sporunun kalbinin attığı dev organizasyonlarımızı, spor tesislerimizi, faaliyetlerimizi ve iddiamızı anlattık. 19-21 Ağustos tarihlerinde 5 kişilik heyet Sakarya'mızda inceleme yaptı ve bu kentin gerçek bir spor kenti olduğunu gördü. Çabalarımız hamdolsun sonuç verdi ve Sakarya 2023 Yılı Avrupa Spor Şehri unvanına sahip olan ülkedeki tek şehir oldu. Gururluyuz, umutluyuz ve azmimiz, motivasyonumuz inanılmaz yüksek. Bu şehri dünyanın tanıdığı ve hayranlık duyduğu bir spor şehri yapmak için gündüz-gece çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SAKARYA (İHA)