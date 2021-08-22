Türkiye, Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde 16'ncısı düzenlenecek yaz paralimpik oyunlarında ilk 1992'de İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen olimpiyatlarda temsil edildi.

Türkiye'nin paralimpik mücadelesi para yüzme branşında milli sporcu Mehmet Gürkan ile başladı.

Mehmet Gürkan, 3 farklı kategoride yarışarak paralimpik oyunlarda milli formayı giyen ilk sporcu oldu.

ABD'nin Atlanta’da kentinde 1996 yılında düzenlenen paralimpik oyunlarına 103 ülkeden 3 bin 195 sporcu katıldı ancak Türkiye bu olimpiyatlarda temsil edilmedi.

Avustralya'da gerçekleştirilen Sidney 2000 Paralimpik Yaz Oyunları'nda 121 ülke mücadele etti.

Türkiye'yi oyunlarda yine para yüzme branşında Ali Uzun ile yer aldı.

İlk madalya Atina'da

2004 Paralimpik Yaz Oyunları 22 Eylül-3 Ekim 2004 tarihleri arasında Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlendi.

Oyunlarda Türkiye'yi 8 sporcu temsil ederken atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç ile milli formayla olimpiyatlarda ilk altın madalyasını kazandı. Milli sporcu bu başarısını yanı sıra bir de bronz madalya elde etti.

Atina'da para atıcılığın yanı sıra para yüzme, para halter, para atletizm ve masa tenisinde milli sporcular Türkiye adına yarışmanın gururunu yaşadı.

Pekin'de katılım 2 katına çıktı

Türkiye'nin paralimpik oyunlarına katılım sayısı 2008 Pekin'de 16'ya yükseldi.

147 ülkeden 4 binin üzerinde engelli sporcunun katıldığı oyunlarda milli sporcular 1 altın ve 1 bronz madalyayı boyunlarına asmak için kürsüye çıktı.

Okçuluk branşında yarışan milli sporcu Gizem Girişmen altın madalyanın sahibi olurken Neslihan Kavas, masa tenisinde bronz madalya alarak milli marşı okuttu.

Milli sporcular Çin'de atıcılık, okçuluk, halter, masa tenisi, tekerlekli sandalye tenisi, atletizm, judo branşlarında yarıştı.

Nazmiye Muratlı'dan Londra'da rekor

Milli sporculardan ilk rekor 2012 Londra'da geldi.

Türkiye'nin 67 sporcuyla katıldığı Londra Paralimpik Oyunları’nda 150 ülkeden 4 bin 200 sporcu mücadele etti.

Londra'da bedensel engelli milli sporcular halter, okçuluk, atıcılık, atletizm, masa tenisi, yüzme ve tekerlekli sandalye basketbol branşlarında görme engelli milli sporcular ise futsal 5-A-Side, atletizm, judo ve golbol branşlarında yarıştı.

Milli halterci Nazmiye Muratlı, oyunlarda dünya ve paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazanırken olimpiyatların kapanış töreninde de Türk bayrağını taşıdı.

Türkiye, 2012 Londra Paralimpik Oyunları’nı 1 altın, 5 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 10 madalyayla 43. sırada tamamladı.

Takım sporlarında ilk madalya Rio'da

Rio 2016 Paralimpik Oyunları 7-18 Eylül tarihleri arasında 159 ülkeden 4350 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Rio'da tekerlekli sandalye basketbol, tekerlekli sandalye tenis, judo, atletizm, B1 futbol , golbol, okçuluk, atıcılık, halter ve masa tenisi branşlarında 81 sporcuyla mücadele etti.

Oyunların ilk gününde ilk madalya görme engelli milli judocu Ecem Taşın ile ulaşan Türkiye, atıcılıkta 10 metre tabanca dalında da bronz madalya kazandı.

2012 Londra'da rekor kıran Nazmiye Muratlı, Rio’da da yine rekor kırarak altın madalya kazanırken oyunlarda üst üste şampiyonu olan ilk milli sporcu unvanını da aldı.

Masa tenisinde Abdullah Öztürk altın, Kübra Korkut gümüş madalya elde ederken görme engelli milli judocu Mesme Taşbağ ve görme engelli milli atlet Semih Deniz, kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

Abdullah Öztürk ve Ali Öztürk kardeşler ile Nesim Turan’dan oluşan 4–5 Class masa tenisi milli takımı da bronz madalya alma başarısı gösterdi.

Golbol Kadın Milli takım, tarihi başarıya imza atarak altın madalya aldı ve Türkiye'ye oyunlar tarihinde takım sporlarındaki ilk madalyasını getirdi.

Milliler, Rio Paralimpik Oyunları’nı 3 altın 1 gümüş 5 bronz madalya ile kapattı.

2020 Tokyo'da 13 branşta 87 sporcu

Türkiye, Tokyo'da düzenlenecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda 13 branşta 87 sporcuyla temsil edilecek.

Badminton ve para tekvando branşlarının ilk kez paralimpik programına girdiği Tokyo'da Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 57, Görme Engelliler Spor Federasyonu 21, Özel Sporcular Spor Federasyonu 3 ve Tekvando Federasyonu’na bağlı 6 sporcu yer alacak.

Kadın milli sporcu sayısının erkek sporcu sayısını ilk kez geçtiği Tokyo'da milli atıcı Muharrem Korhan Yamaç ve masa tenisinde Türkiye'yi temsil edecek Neslihan Kavas, oyunlarda 5. milli formayı giyecek.

Paralimpik oyunlarında milli formayı giyecek sporcular ve branşları şöyle:

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (57):

Atıcılık:

Ayşegül Pehlivanlar, Murat Oğuz, Hakan Çevik, Çağla Baş, Korhan Yamaç, Savaş Üstün, Suzan Çevik, Erhan Coşkuner, Aysel Özgan

Badminton:

Zehra Bağlar, Emine Seçkin

Halter:

Abdullah Kayapınar, Besra Duman, Nazmiye Muratlı, Sibel Çam, Yasemin Ceylan Baydar

Okçuluk:

Sadık Savaş, Bülent Korkmaz, Murat Turan, Bahattin Hekimoğlu, Sevgi Yorulmaz, Yağmur Şengül, Vedat Aksoy, Öznur Cüre, Fatma Danabaş, Nihat Türkmenoğlu, Zehra Özbey Torun

Tekerlekli sandalye tenis:

Fatma Büşra Ün

Tekerlekli sandalye eskrim:

Hakan Akkaya

Yüzme:

Sümeyye Boyacı, Elif İldem, Beytullah Eroğlu, Sevilay Öztürk, Koral Berkin Kutlu

Tekerlekli sandalye basketbol:

Ferit Gümüş, Samet Toptaş, Deniz Acar, Selim Sayak, Özgür Gürbulak, Uğur Toprak, Volkan Gülem, İsmail Ar, Fikri Gündoğdu, Mücahit Günaydın, Ahmet Efetürk, Rıdvan Aksoy

Masa tenisi:

Abdullah Öztürk, Ali Öztürk, Neslihan Kavas, Hatice Duman, Nesim Turan, Kübra Korkut, Merve Cansu Demir, Nergis Altıntaş, Hamza Çalışkan

Atletizm:

Zübeyde Süpürgeci, Hamide Doğangün

Görme Engelliler Spor Federasyonu (21):

Golbol Kadın Takımı: Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Reyhan Yılmaz, Kader Çelik, Sevtap Altunoluk, Fatmagül Güler,

Golbol Erkek Takımı: Tekin Okan Düzgün, Tuncay Karakaya, Abdullah Aydoğdu, Ekrem Gündoğdu, Hüseyin Alkan, Ebubekir Sıddık Kara

Judo:

Ecem Taşın, Zeynep Çelik, Duygu Çete Artar, Raziye Uluçam, Recep Çiftçi

Atletizm:

Oğuz Akbulut, Büşra Nur Tırıklı, Hakan Cira, Sevda Kılınç Çırakoğlu

Para tekvando (6):

Meryem Betül Çavdar, Gamze Gürdal, Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, Mahmut Bozteke, Fatih Çelik, Mehmet Vasıf Yakut

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (3):

Atletizm:

Esra Bayrak, Mihriban Korkmaz, Fatma Damla Altın.

AA