2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki liderlik maçında Türkiye, 2018 Dünya Kupası şampiyonu Fransa’ya adeta ders verdi ve tarihi bir galibiyet elde etti. 10 yıl sonra rakip olduğumuz Horozlar karşısında Konya’da tarih yazan A Milli Takımımız, bu zaferle hem güçlü rakibini tarihinde ilk kez mağlup etti hem de grupta liderliği tek başına ele geçirdi. Rusya’da geçtiğimiz yaz düzenlenen Dünya Kupası’nda mutlu sona ulaşan teknik direktör Didier Deschamps’ın öğrencileri, ayrıca 2016 Avrupa Şampiyonası Finali’ni Portekiz’e kaybetmişti. Kadrosunda Griezmann, Pogba ve Mbappe gibi dünyaca ünlü yıldızları bulunduran Fransa ile daha önce 4 kez karşılaşmıştık.

Emin adımlarla...

Bu maçların hepsinde rakibimiz sahadan galibiyetle ayrılırken, bu kez biz onları devirmeyi başardık. Fransa’ya 90 dakika boyunca tek bir net fırsat vermeyen Ay- Yıldızlılar, Şenol Güneş önderliğinde gecenin en dikkat çekici sonucuna imzasını atarak, tüm Türkiye’yi büyük bir sevince boğdu. Şimdi hedefimiz, salı günü İzlanda’yı da devirip, 2020 yolunda hedefe emin adımlarla ilerlemek olacak.

İsabetleri bile yok

Fransızlar karşısında iç sahada ilk gollerimizi atarken, rakibe tarihi galibiyetimiz dışında bir hayal kırıklığı daha yaşattık. Horozlar, kalemize 90 dakika boyunca sadece 4 şut atabildi ve hiçbirinde isabet bulamadı. Böylece Fransızlar, son 10 senede ilk kez bir maçı isabetli şut atamadan tamamladı.