Belarus’un ev sahipliği yaptığı 2. Avrupa Oyunları dün yapılan son gün müsabakalarıyla tamamlandı. Türkiye son güne damgasını vurdu ve 1’i altın olmak üzere 5 madalya sığdırdı. Ay- Yıldızlı ekibimiz, ilk altın madalyasını 24 Haziran’da judoda Mikail Özerler ile ulaşmıştı. 5 günlük süreçte birçok kez şampiyonluk şansını yitiren millilerimizin yüzü 10. gün güldü. Kadın boksunda Buse Naz Çakıroğlu ülkemize ikinci altın madalyayı kazandırdı. Fenerbahçe’nin sporcusu olan Trabzonlu Buse Naz, 51 kilo finalinde son Avrupa şampiyonu, Rus Svetlana Soluianova’yla 4-1 mağlup edip, şampiyonluğa uzandı.

İbrahim Çolak 4.’lükte kaldı

10. gündeki madalya serimiz cimnastik ve karatede de devam etti. Cimnastikte bireysel atletlere finale kalan 3 sporcumuz dün kürsü şansı aradı. Halkada müthiş bir performans ortaya koyan İbrahim Çolak, çok az farkla sadece kürsüyü değil şampiyonluğu kaçırdı. İbrahim 14.700 puanla, birinci olan İtalyan Lodadio’nun (14.800), 2. olan Ermeni Davtyan’nın (14.766) ve 3. olan Ukraynalı Radivilov’un (14.733) ardından 4.’lükte kaldı. Favori aleti paralelde ise Ferhat Arıcan 14.833 puanla bronz kazandı. Barfikste de Ahmet Önder 14.100 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Karatede şampiyonluk 4. kez kaçtı

Karatede 50 kilo finalinde Serap Özçelik Arapoğlu, Avusturyalı Bettina Plank’la karşılaştı. Rakibine 5-1 kaybeden milli sporcumuz gümüşle yetindi. 61 kiloda Merve Çoban da yarı finalde Ukraynalı Anita Serogina’ya kaybetti ve bronz madalya elde etti. İki gün süren karate müsabakalarında Serap Özçelik Arapoğlu’yla birlikte Türkiye çıktığı 4 finalde de şampiyonluğu kaçırmış oldu.