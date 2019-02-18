Türkiye’nin ev sahipliğindeki Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda tarihi bir organizasyon geride kaldı. Balkan Atletizm Birliği’nin yeni üyeleri Azerbaycan ve San Marino’nun da katılımıyla ilk kez 20 ülke ile yapılan organizasyonda 19 ülke madalya elde etti. Müsabakalarda 4 Rekordan 3’ü kulübümüz sporcuları tarafından elde edildi.

Organizasyonda Milli Takım adına yarışan sporcularımız ve dereceleri ise şu şekilde;

Yüksek Atlama - Alperen Acet kendisine ait olan 2,24 lük rekoru 2 cm geliştirerek 2.26 cm ile U23 Türkiye rekoru,

60 m (Engelli) - Şevval Ayaz kendisine ait olan 8.33’lük en iyi derecesini 8.21’e indirdiği müthiş finalde altın madalyaya uzandı. Nevin Yanıt’a ait 14 yıllık 8.28’lik Türkiye U20 rekorunu yenilerken, Glasgow 2019 vizesi aldı.

60 m - Mizgin Ay 7.38’lik kendisine ait U20 Türkiye rekorunu 7.37’ye indirdi finalde ise altıncı sırayı aldı.