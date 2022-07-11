Genel toplamda Türkiye’nin en çok madalya kazandığı branşlar, Kick Boks (180 altın, 233 gümüş, 386 bronz. Toplam 799 madalya), Güreş (87 altın, 75 gümüş, 115 bronz. Toplam 277 madalya), Tekvando (56 altın, 48 gümüş, 95 bronz. Toplam 199 madalya), Tenis (52 altın, 70 gümüş, 36 bronz. Toplam 158 madalya), Atletizm (56 altın, 51 gümüş 49 bronz. Toplam 156 madalya), Muay – Thai (29 altın, 59 gümüş, 57 bronz. Toplam 145 madalya), Okul Sporları (28 altın, 25 gümüş, 43 bronz. Toplam 96 madalya), Judo (33 altın, 23 gümüş, 36 bronz. Toplam 92 madalya), ve Halter (20 altın, 28 gümüş, 25 bronz. Toplam 73 madalya), Atıcılık ve Avcılık (4 altın, 8 gümüş, 3 bronz madalya. Toplamda 15 madalya), Badminton (3 altın, 2 bronz. Toplam 5 madalya), Basketbol 1 altın madalya, Bilardo (4 altın, 1 gümüş, 6 bronz. Toplam 11 madalya), Binicilik (23 altın, 15 gümüş 23 bronz. Toplam 61 madalya), Bisiklet (8 altın, 8 gümüş, 16 bronz. Toplam 32 madalya), Bocce-Bowlıng-Dart (11 altın, 6 gümüş, 6 bronz. Toplam 23 madalya), Boks (12 altın, 2 gümüş, 10 bronz. Toplam 24 madalya), Buz Hokeyi (1 altın, 2 gümüş, 1 bronz. Toplam 4 madalya), Cimnastik (15 altın, 15 gümüş, 10 bronz. Toplam 40 madalya), Eskrim (5 altın, 7 gümüş, 12 bronz. Toplam 24 madalya), Golf (10 altın, 6 gümüş, 3 bronz. Toplam 19 madalya), Kano 10 altın madalya, Karate (9 altın, 5 gümüş, 8 bronz. Toplam 22 madalya), Kayak (8 altın, 8 gümüş, 7 bronz. Toplam 23 madalya), Kürek (2 altın. Toplam 2 madalya), Modern Pentatlon (3 bronz. Toplam 3 madalya), Okçuluk (11 altın, 16 gümüş, 15 bronz. Toplam 42 madalya), Otomobil (14 altın, 3 gümüş, 10 bronz. Toplam 27 madalya), Satranç (9 altın, 8 gümüş, 7 bronz. Toplam 24 madalya), Sualtı (13 altın, 13 gümüş, 11 bronz. Toplam 37 madalya), Plaj Voleybolu (5 altın, 8 gümüş, 2 bronz. Toplam 15 madalya), Yelken 1 bronz madalya ve Yüzme (7 altın, 7 gümüş, 11 bronz. Toplam 25 madalya) oldu.

‘DÜNYA ŞAMPİYONALARINDA 172 MADALYA’

Dünya Şampiyonası’nda milliler, 59 altın, 51 gümüş ve 62 bronz madalya ile toplamda 172 madalya kazandı. Şampiyonada Halter’de büyük başarı gösteren milliler, 12 altın, 16 gümüş, 14 bronz olarak toplamda 42 madalya kazandı. Milliler, Sualtı sporunda 13 altın, 11 gümüş, 11 bronz kazanarak toplamda 35 madalyayı yurda getirdi. Milliler ayrıca, Muay-Thai branşında 4 altın, 4 gümüş, 10 bronz toplam 18 madalya, eskrimde 1 altın, 1 gümüş toplam 2 madalya ve cimnastikte 1 gümüş madalya kazandı.

‘MUAY-THAİ’DEN 127 MADALYA’

Avrupa Şampiyonası’nda ise milli sporcularımız, 91’i altın, 118’i gümüş ve 129’u bronz olmak üzere toplam 338 madalya kazandı. Bu şampiyonada en çok madalyayı Muay-Thai dalında aldı ve 25’i altın, 55’i gümüş, 47’si bronz olmak üzere toplam 127 madalya kazanarak Avrupa Muay-Thai Şampiyonası'nda Rusya’nın ardından ikinci oldu. Sonrasında en çok madalyayı güreşte kazanan milliler, 18’i altın, 17’si gümüş, 34’ü bronz olmak üzere toplam 69 madalya kazandı. Güreş Şampiyonası’nda Kadın Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz kazanarak Avrupa Güreş Şampiyonası’nda tarihinde ilk kez mutlu sona ulaştı. Milli sporcular Halter’de 6 altın, 10 gümüş, 7 bronz toplam 23 madalya ve tekvandoda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz ile toplam 19 madalya kazandılar. Basketbolda 1 altın madalya, bilardoda 3 altın, 1 gümüş, 5 bronz (Toplam 9 madalya), Bocce-Bowling-Dart’ta 3 altın, 2 gümüş, 3 bronz (toplam 8 madalya), boksta 4 altın, 1 gümüş, 5 bronz (Toplam 10 madalya), eskrimde 2 gümüş, 3 bronz (Toplam 5 madalya), Judoda 2 altın, 2 gümüş, 3 bronz (Toplam 7 madalya) karatede 7 altın, 1 gümüş, 1 bronz (Toplam 9 madalya) küreke 2 altın , okçulukta 3 altın, 7 gümüş, 8 bronz. (Toplam 18 madalya). satarnçta 5 altın, 6 gümüş, 5 bronz (Toplam 16 madalya), sualtı 2 gümüş, plaj voleybolunda 1 altın kazandı.

'ULUSLARARASI TURNUVALARDA TOPLAM 1176 MADALYA’

Katıldığı müsabakalar içerisinde Türkiye branşlarda en çok madalyayı Uluslararası Turnuvalarda kazandı. Türkiye, 509 altın, 530 gümüş ve 737 bronz madalya olmak üzere toplam 1176 madalya kazandı. En çok madalya kazanan branşlar; Kick Boks (180 altın, 233 gümüş, 386 bronz madalya. Toplam 799 madalya), Güreş (62 altın, 53 gümüş, 79 bronz madalya. Toplam 194 madalya), Tekvando (44 altın, 42 gümüş, 89 bronz madalya. Toplam 175 madalya), Tenis 52 altın, 70, gümüş, 36 bronz madalya. Toplam 158 madalya) ve Judo (28 altın, 21 gümüş, 32 bronz madalya. Toplam 81 madalya), Binicilik (23 altın, 15 gümüş, 22 bronz madalya. 60 madalya), Atletizm (15 altın, 18 gümüş, 13 bronz madalya. Toplam 46 madalya), Badminton’da 1 altın madalya, Bisiklet (8 altın, 8 gümüş, 16 bronz madalya. Toplam 32 madalya), Bocce-Bowling-Dart (4 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya. Toplam 10 madalya), Buz Hokeyi (2 gümüş, 1 bronz madalya. Toplam 3 madalya), Cimnastik (10 altın, 11 gümüş, 7 bronz madalya. Toplam 28 madalya), Eskrim (4 altın, 5 gümüş, 7 bronz madalya. Toplam 16 madalya), Golf (10 altın, 6 gümüş, 3 bronz madalya. Toplam 19 madalya), Kano (10 altın madalya. Toplam 10 madalya), Karate (1 altın, 4 gümüş, 3 bronz madalya. Toplam 8 madalya), Kayak (8 altın, 8 gümüş, 7 bronz madalya. Toplam 25 madalya), Modern Pentatlon (3 bronz madalya. Toplam 3 madalya), Okçuluk (6 altın, 8 gümüş, 6 bronz madalya. Toplam 20 madalya), Otomobil (14 altın, 3 gümüş, 10 bronz madalya), Satranç (1 altın madalya. Toplam 27 madalya) ve Plaj Voleybolu (2 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya. Toplam 7 madalya) oldu.

‘ATLETİZM’DE 95 MADALYA’

Balkan Şampiyonası’nda ise milli sporcularımız yarıştığı 3 branşta, 37 altın, 32 gümüş ve 33 bronz toplam 102 madalya kazandı. Bu şampiyonada milliler; Atletizmde 34’ü altın, 28’i gümüş, 33’ü bronz olmak üzere toplam 95 madalya kazandı. Buz hokeyinde 1 altın ve Plaj Voleybolunda 2 altın 4 gümüş madalya kazandı.

’19. AKDENİZ OYUNLARI’NDA İKİNCİLİK’

Cezayir’in Oran kentinde bu yıl 19’uncusu düzenlenen Akdeniz Oyunları’na 24 branşta 319 sporcu ile katılan Türkiye, 16 spor dalında 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz madalya kazanarak toplamda 108 madalya ile ülkeler sıralamasında İtalya’nın ardından ikinci oldu. Atletizm ve Güreş branşları 7’şer altın madalya ile en çok altın madalya kazanılan branşlar olurken, onları Yüzme (5) ve Bocce (4) izledi. Gümüş madalyalarda Atletizm, Güreş ve Yüzme 5’er madalya ile ilk sırada yer alırken, Bronz’da ise Yüzme (9), Karate (4) ve Halter (4) en fazla madalya alınan branşlar oldu. Kazanılan 108 madalyaya bakıldığında da en fazla madalyayı Yüzme (19), Atletizm (15), Güreş (14) ve Jimnastik (11) branşları aldı.

‘OKUL SPORLARI’NDA 92 MADALYA’

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen bir diğer müsabaka olan Okul Sporları Olimpiyatları’nda da (Gymnasiade) 174 sporcumuz, Atletizm, Eskrim, Okçuluk, Cimnastik, Judo, Yüzme, Tekvando, Güreş, Boks, Ragbi gibi spor dallarında yarışarak, 25’i altın, 25’i gümüş ve 42’si bronz olmak üzere toplam 92 madalya kazandı.

‘ENGELLİ BRANŞLARINDA TOPLAMDA 146 MADALYA’

Engelli branşlarında ise milli sporcularımız büyük başarılar elde etti. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda (Deafylmpıcs) Türkiye, 138 sporcu ile katıldığı oyunlarda 8 altın, 18 gümüş, 17 bronz toplam 43 madalya kazandı. Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden Özel Sporcular Spor Federasyonu, 13 altın, 12 gümüş, 18 bronz olarak toplamda 43 madalya kazandı ve bu şampiyonada Türkiye adına en çok madalyayı kazanan sporcular oldu. Dünya Şampiyonası'nda 30 madalya alan Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı şampiyon oldu. Görme Engelliler, Uluslararası Turnuva’da 3 altın, 3 gümüş madalya kazandı. Bedensel Engelliler de Dünya Şampiyonası’nda 4 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalya, Avrupa Şampiyonası’nda 1 gümüş 1 bronz madalya, Uluslararası Turnuva’da 20 altın, 10 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak toplamda 24 altın, 16 gümüş, 12 bronz olmak üzere 52 madalya kazandı. Engelli branşlarında milli sporcularımız toplamda 146 madalya kazandı.

Ercan ATA - Alper ŞAŞMAZ / ANKARA, (DHA)