Bordo-Mavililer, 2.5 yıllık periyotta tam 4 hocayla çalıştı... Başkan Ahmet Ağaoğlu göreve ilk geldiğinde Rıza Çalımbay teknik adamlık koltuğundaydı. Sonrasında Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Eddie Newton’a takım emanet edilirken, Trabzonspor’un yeni hocası Abdullah Avcı olacak. Gündemde pek çok aday bulunmasına rağmen Avcı’yı seçen Fırtına’nın, bu tercihinin sırrı biraz da istatistiklerde saklı. Öyle ki tecrübeli hoca, son yıllara bakıldığında Süper Lig’in en çok puan toplayan teknik direktörü konumunda.

Terim’le maç sayısı aynı

2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları dikkate alındığında Abdullah hoca 86 Süper Lig maçına çıktı. Bu süreçte 50 galibiyet, 19 beraberlik ve 17 yenilgi elde eden Avcı, 169 puan topladı. Onu yine 86 maçta saha kenarında olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1 puan geriden takip ediyor. Başakşehir’deki halefi Okan Buruk ise son 3 sezonda 96 lig karşılaşmasında hocalık koltuğunda bulunurken, 149 puan kazandı.

Beşiktaş’a rağmen...

2017-2019 arası Başakşehir’in başında olan Avcı, sonraki sezon Beşiktaş’a gidip neredeyse lig ortasında görevinden ayrılmıştı. Avcı, her ne kadar Beşiktaş macerası kötü geçse de 18 lig maçında 6 kez yenildi. 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Yıllardır düzenli olarak zirve mücadelesi veren ve en büyük artısı istikrar olan 57 yaşındaki çalıştırıcı, son 5 sezona bakıldığında da Şenol Güneş’in önünde. Şu an A Milli Takım’ın başında olan Güneş, söz konusu periyotta 136 maçta kulüp hocalığı yaptı, 292 puan topladı. Avcı ise 154 mücadelede 301 puanı hanesine yazdırdı.

Aslıhan Çil