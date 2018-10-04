Türkiye’de seçmeli ders: Espor!

Teknolojinin ve oyun sektörünün gelişmesiyle birlikte, video oyunlarında büyük kitlelerce oynanmasına, rekabetin üst seviyeye ulaşmasına ve büyük bir ekonomik pazar haline dönüşmesine sebebiyet vermiştir. Oyun sektörünün, ekonomik pazar haline gelmesiyle birlikte kişi ve kurumlar bu alanlara yönelmiş olup espor adı altında espor oyuncuları ve espor takımları ortaya çıkmaya başlamıştır. Kısacası, espor bir meslek haline gelmiştir. Dolayısıyla, eğitim sektörü de bu konuya daha fazla sessiz kalamadı ve İzmir’de bulunan Ekin Koleji, Kingston firmasının desteği ile seçmeli ders olarak espor derslerini vermeye başladı.

Espor hayranı 2 öğretmen

Aslında her şey espor hayranı iki öğretmenin mücadelesi ile başladı. Ahmet Bora ve Oğuzhan Bilir adlı iki espor hayranı öğretmenimiz, çocukların ve gençlerin espora duyduğu ilgiyi yakından takip etmiş, öğrencilerinin oyun oynayarak beyninin hızlı düşünme yeteneğinin ve reflekslerinin geliştiğini anlayarak, bu alana yönelmek istemişler. Nitekim, esporu araştırıp bunu eğitim müfredatına sokmak istemişler. Uzun bir süre bu konunun üstünde çalıştılar, mücadele verdiler, her yere mail yolladılar ve sonuca ulaştılar. Artık espor, Türkiye’de seçmeli ders olarak görülüyor.

Espor son zamanlarda çocukların ve gençlerin tüm yaşamını kapsamaya başladı. Eğitim konusunda ilk çalışmalar, dünyanın en iyi ESpor oyuncularının çıktığı ülke olan Norveç’te yaşandı. Norveç Garnes Vidaregåande Okulu’nda geçtiğimiz yıllarda seçmeli ders olarak konulan espor, şimdi seçmeli ders olarak Türkiye’de Ekin Koleji’nde görülmekte. Başta esporu müfredata sokmak için mücadele veren öğretmenlerimiz Ahmet Bora ve Oğuzhan Bilir’e tebrik eder, Türkiye’de bir ilki başlatan Ekin Koleji’ni ise tebrik ederiz.

Dersin içeriğinde neler var?

Öğrenciler, espor dersini seçmeli olarak seçtiklerinde 3 yıl boyunca haftalık 2 saat olarak bu dersi görecekler. Espor dersinin içeriğinde sadece oyun oynamak olmayacak. Ayrıca, espor kültürü, refleks dersleri, daha hızlı reaksiyon dersleri, daha iyi bir performans için uyku saatleri, beslenme önemi vs. gibi dersler anlatılacak.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, oyun sektörü de büyük ölçüde canlandı ve meslek haline geldi. Umarız espor dersi, diğer okullarda da seçmeli ders olarak görülür ve bu konuya ilgi duyan öğrenciler esporu eğitim olarak da almış olurlar. (Playerbros)