Uzun yıllar Bundesliga ekibi Augsburg’da ‘Şef Scout’luk yapan Gürkan Karahan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu konda birtakım tavsiyelerde bulunan Karahan, "A takımın oyun felsefesi nasılsa, U14 takımının da aynı felsefeye uygun şekilde ilerlemesini amaçladık" ifadelerini kullanırken sözlerini şöyle sürdürdü: Ülkemizde henüz bu konunun tam olarak anlaşılmadığını düşünüyorum. Scouting departmanını tamamen bir yatırım olarak anlamak gerekir. Bir işe yatırım yaparsınız, belirli bir süre sabredersiniz ve daha sonra meyvelerini toplamaya başlarısınız.