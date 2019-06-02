Ücretsiz ve her modern PC’de oynanabilen Battle Royale oyununun 4 Haziran'da çıkacak güncellemesinde Duo Mod’un yanı sıra, yeni silah ve araçlar da yer alacak.

Her cumartesi yapılacak Oyun Günleri etkinliği ile PUBG LITE oynayanlar çeşitli ödüller kazanma şansına sahip olacak.

23 Mayıs’ta beta sürecinin yapıldığı 15 ülke arasına Türkiye’yi ekleyerek indirilmeye açılan PUBG LITE, bir hafta içerisinde 700 binden fazla kayıtlı kullanıcıya ulaşarak erişilmesi güç bir rekora imza attı. Battle Royale türündeki oyun, #herkesePUBGLITE sloganına uygun şekilde her modern PC ve dizüstünde ücretsiz olarak çalıştırılabiliyor.

4 Haziran'da güncellenecek oyuna yeni özellikler, iyileştirmeler, araç ve silah eklenecek. Bunlardan DuoModu, birinci şahıs perspektifi (FPP) ve üçüncü şahıs perspektifi (TPP) ile oyunculara açılacak. Güncelleme ile PUBG LITE’a eklenecekler arasında Rony aracı ve QBZ silahı da bulunuyor.

Oyuna atla, hediyeleri kazan

Ayrıca, Oyun Günleri’ni başlatan PUBG Corp. hediyeler dağıtacak. Her Cumartesi günü saat 18:00’e kadar sürecek etkinlikte, etkinlik süresi boyunca oyunu oynayan tüm oyunculara 2 adet Büyükada Sandığı ve BP Boost ile daha çok puan kazanma şansı veriliyor.

Miramar ve Erangel haritalarından sonra oyunu daha ufak bir alana taşıyarak heyecanı ve aksiyonu katlayan Sanhok Haritası da PUBG LITE’a eklendi. 4x4 km ile Miramar ve Erangel’in dörtte biri büyüklüğündeki Sanhok, Güneydoğu Asya’dan ilhamla hazırlandı.