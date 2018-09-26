Ralli ve Motosiklet Kategorilerinde koşulan 4 günlük yarışta, Türkiye’nin önde gelen otomobil ve motosiklet yarışçıları ve aralarında tanınmış İtalyan yarış takımı RALLIART’ın da yer aldığı yabancı ekipler start alıyor. İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve İsrail’den ekiplerin yanı sıra Türkiye’den de Ralli Kategorisinde geçtiğimiz sene BAJA TROIA TURKEY’de birinci olan Ahmet Ünlü, Vural Ak, Kenan Çarpışantürk, Bant Boru adına İlayda Hancı gibi tanınmış isimler start alırken, Motosiklet Kategorisinde, Malik Akkafa gibi başa koşan isimler yer alıyor.

İSOFF tarafından EAST EUROPEAN TOUT TERRAIN Serisi kapsamında Türkiye’ye getirilen BAJA TROIA TURKEY, ilk kez geçtiğimiz yıl 26-29 Ekim tarihleri arasında Çanakkale’de organize edildi. Organizasyonda özelikle yabancıların da efsanelerden tanıdıkları Truva bölgesi seçildi. Bu yıl BAJA TROIA TURKEY 2018, 4-7 Ekim tarihleri arasında yine aynı bölgede start alacak.

ARAÇLAR

4x4 araçlar, buggy’ler, ATV ve UTV’ler ve motosikletler bu zorlu yarışta hem cüretkâr off-road etaplarını hem de yüksek hızlı performans etaplarını kat edecekler.

ETAPLAR

Yarışın etapları geçen seneki yarışla aynı bölgede, değişik parkurlar halinde planlandı. Seremonik Start Çanakkale merkezinde Truva atının önünden verilecek. Prolog Etabı ve Özel Seyirci Etapları Çanakkale Kipa yanında hazırlanan özel parkurda koşulacak. Özel Etaplar orman ve köy yollarında koşulacak.

Yarışın arazi etapları merkezden yaklaşık 30 km mesafede koşuluyor. Her bir etabın ortalama uzunluğu 100 km. Toplam etap uzunluğu 822,72 km. Yarış 4 gün, Perşembe akşamı koşulacak Prolog ve toplam 10 etaptan oluşuyor.

ÖZEL SEYİRCİ ETABI

Seyirci etabı/Prolog 7 km uzunluğunda hazırlandı. Projektörler altında gece koşulacak etaplar görselliği arttırma amacı ile, araçların ikişer ikişer, yan yana start alıp, ortada bir köprü geçişi ile birbirine bağlanan ikiz parkurlarda yarışması esasına göre hazırlandı. Motosikletler ise dörtlü olarak start alacaklar.

KATILIMCILAR

Ağustos sonu Ralli sınıfında 33, Motosiklet sınıfında 26 ön kayıt oldu. Katılanlar arasında Ralliart, Vural Ak, İlayda Hancı gibi tanınmış isimler de var. Bu sene toplamda yarışçı sayısının 100’e ulaşmasını bekliyoruz. Kayıtlar Eylülün sonuna kadar açık olacak.GÜVENLİK

Organizasyon tüm etaplarda yarışçıların hareketlerini anında izleyebileceği bir Özel GPS Takip sistemi ile iletişimi ve güvenliği üst düzeyde sağlıyor. Acil durumlar için bir helikopter ve 4x4 kurtarma ekipleri hazır bekliyor.



