Türkiye corona virüse kaç vatandaş yakalandı, kaç tanesi vefat etti, kaç test yapıldı? sorularının cevabı bu haberde olacak. Gün gün Türkiye'de yaşanan korona virüsü istatistikleri şöyle gelişti. 31 Mart 2020 itibariyle toplam 13.531 vaka, 214 vefat ve 243 iyileşen vatandaş bulunuyor.

31 MART

30 MART

29 MART

28 MART

27 MART







