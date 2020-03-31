Türkiye'de gün gün corona virüs vaka ve vefat sayıları
Türkiye corona virüse kaç vatandaş yakalandı, kaç tanesi vefat etti, kaç test yapıldı? sorularının cevabı bu haberde olacak. Gün gün Türkiye'de yaşanan korona virüsü istatistikleri şöyle gelişti. 31 Mart 2020 itibariyle toplam 13.531 vaka, 214 vefat ve 243 iyileşen vatandaş bulunuyor.
Türkiye corona virüse kaç vatandaş yakalandı, kaç tanesi vefat etti, kaç test yapıldı? sorularının cevabı bu haberde olacak. Gün gün Türkiye'de yaşanan korona virüsü istatistikleri şöyle gelişti. 31 Mart 2020 itibariyle toplam 13.531 vaka, 214 vefat ve 243 iyileşen vatandaş bulunuyor.
31 MART
30 MART
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27 MART