Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü vaka sayısının 988 olduğunu belirten Bakan Koca, 21 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 2.209.583 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 167.410 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 4.630 olduğu kaydedildi.

Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil, 54.000’in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur.