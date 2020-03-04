Galatasaray, $GAL taraftar tokeni ile socios.com’da sahaya çıkış marşını değiştiren ilk Türk takımı oldu.

Taraftar etkileşim ve oylama platformu Socios.com, ilk Galatasaray oylamasını gerçekleştirdi! Dünya çapında binlerce Cimbom taraftarına söz hakkı tanıyan platform, bir ilki gerçekleştirerek tarihe geçti. $GAL Taraftar Tokeni’ni kullanarak oylamaya katılan taraftarlar, Galatasaray’ın Türk Telekom Stadı’nda resmi sahaya çıkış marşını seçti. 7.000 oy ile belirlenen oylama sonucunda %32.86’lık oy dağılımı ile kazanan şarkı Çoçukluk Aşkımsın oldu.

Oylamaya sunulan diğer 4 seçenek ve aldıkları oy oranları ise şöyleydi:

Re Re Re Ra Ra Ra %25.04

Kupalara Layıksın %8.64

Şereftir Seni Sevmek %12.74

Şampiyonsun Galatasaray %20.71

Socios.com’dan Taraftarlara Söz Hakkı

Socios.com ve Chiliz, Galatasaray işbirliğini geçtiğimiz Eylül’de duyurmuştu.

Cimbom’lu taraftarlar, $GAL tokeninini Taraftar Token Arzı vasıtasıyla Şubat 2020’den beri Socios.com üzerinden satın alabiliyor. $GAL Taraftar Tokeni’ni Socios.com’un dijital parası Chiliz’in ($CHZ) fiyatındaki değişime bağlı olarak yaklaşık 10 TL’lik fiyata sahip. Taraftar Token’leri, uygulamanın artırılmış gerçeklikte konum belirleme özelliği olan Token Avı üzerinden ücretsiz olarak da alınabilir. Ayrıca, $GAL Taraftar Token’leri bir kez satın alındığında harcanmaksızın tüm oylamalarda kullanılabiliyor.

Oylamalarda katılımın tamamı blokzincir üzerinden kayıt altına alınıyor ve değiştirilemiyor. Bu sayede taraftarlar güvenle oy kullabilecek ve sonuçlar daima şeffaf olacak.

Bu oylama, bu sezon yayınlanacak oylamaların ilkiydi ve daha fazlası da yolda!



