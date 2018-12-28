Sarı-Kırmızılılar’ın forvet takviyesi planları doğrultusunda Demba Ba ile görüşmesi, 33 yaşındaki oyuncunun ikinci yarıda takıma katkı verip veremeyeceği sorusunu akıllara getirdi. Tecrübeli santrfor, bu sezon Çin’de bekleneni verebilmiş değil.

Ba, Shanghai’da 17 maçta 5 golle oynadı. Ancak Demba Ba’nın Türkiye grafiği hiç fena değil. Senegalli futbolcu, geçen sezon devre arasında geldiği Göztepe’de, 13 maçta 7 gol atmayı başardı. Beşiktaş’ta 28 golü var Ba, Beşiktaş’ta da çok iyi bir dönem geçirmişti.

46 maçta 28 golle oynayan 1.89’luk santrfor, performansıyla lige damga vurmuştu. Herhangi bir sakatlık problemi bulunmayan Demba Ba, Galatasaray’a transfer olması halinde, yine Süper Lig’deki dengeleri değiştirmeyi hedefliyor.

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