Türkiye’de 2019 yılının en genç lisanlı futbolcusu Antalya’dan

Altınordu Antalya Futbol Okulları’nda kanat oyuncusu olarak oynayan 9 yaşındaki Demir Kaptan, geçtiğimiz günlerde amatör lisans alarak Türkiye’de 2019 yılının en genç lisanlı futbolcusu oldu. "Ben emeğimin gücünü aldım" diyen Kaptan, şu anki takımından mutlu olduğunu ama ilerleyen zamanlarda Galatasaray’da oynamak istediğini söyledi.

Antalya’da özel bir okulda burslu olarak eğitim gören 4. sınıf öğrencisi Demir Kaptan (9), futbola 5 yaşında Galatasaray Futbol Okulu’nda başladı. 7 yaşında futbola ara veren Kaptan, ardından Beşiktaş Futbol Okulu’nda oynadı. Beşiktaş’ın ardından Altınordu Antalya Futbol Okulları’nda başlayan Kaptan’ın, 15 Şubat’ta ise Antalya Özer Gençlik ve Spor Kulübü tarafından lisansı çıkarıldı. Kaptan, Altınordu Antalya Futbol Okulları’nda kanat oyuncusu olarak oynuyor.

Türkiye’de 2019 yılının en genç amatör lisanlı futbolcusu olan 9 yaşındaki Demir Kaptan, futbola severek ve isteyerek başladığını söyledi. Kaptan, "Galatasaray’da başladım ve kendim istedim. Öğrenmesi gerçekten zordu. Sonra bir dönem ara verdim. 7 yaşından sonra Beşiktaş’ta oynamaya başladım" dedi.

Severek başladığı futbolu sadece hobi olarak devam ettirmeyeceğini ifade eden Kaptan, futbolu meslek olarak sürdürmek istediğini vurguladı. Örnek aldığı futbolcunun ise Fransa lig ekiplerinden PSG takımında forma giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusu Kylian Mbappe olduğunu dile getiren Kaptan, Altınordu’dan memnun olduğunu ama ilerleyen zamanlarda Galatasaray’da oynamak istediğinin altını çizdi.

Aldığı lisanstan bahseden Kaptan, "Futbolu çok seviyorum. Lisans aldığıma çok mutluyum. Bunu çalışarak elde ettim, çok çalıştım ve emeğimin gücünü aldım" ifadelerini kullandı.

"Sanki bütün dünya onun oldu"

9 yaşındaki Demir Kaptan’ın babası Cenk Kaptan ise, oğlunun futbolu çok sevdiğini söyledi. Demir’in yaklaşık 4 buçuk senedir futbol oynadığını dile getiren baba Kaptan, "Kendi isteyerek başladı. Buralara kadar gelerek 2019 yılında Türkiye’nin en genç lisanlı oyuncusu oldu. Okulda da çok başarılı. Biz onu iyi insan, iyi vatandaş ve iyi sporcu olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. 15 Şubat’ta lisansı çıktı, çok mutlu oldu. Sanki bütün dünya onun oldu, o lisans için çok emek harcadı" şeklinde konuştu.

İHA