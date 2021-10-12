Halil Dervişoğlu: İnancımızı koruduk

Letonya karşılaşmasında 74. dakikada gol umudu olarak Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna giren ve hücum hattına hareketlilik getiren Halil Dervişoğlu da son saniyede gelen zaferden dolayı oldukça mutluydu. İstemedikleri bir oyun oynadıklarını söyleyerek özeleştiri yapan 21 yaşındaki futbolcu şu ifadeleri kullandı:

'Yenmek önemliydi ve yendik'

"Oyuna girmeyi çok istedim. İstemediğimiz oyun oynadık ama yenmek önemliydi ve yendik. Hâlâ şansımız var. Umarım devamı gelir. Son saniyeye kadar inancımızı koruduk, her topun gol olması için uğraştık, penaltıyı aldık ve Burak abi de attı. Daha iyi yapmamız gereken şeyler var. Bir dahaki kampta onlara çalışacağız. Bugüne dönersek; yarışta kaldığımız için mutluyuz."