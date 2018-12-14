Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Yüzme Finali açılış törenine, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile federasyon yöneticileri, hakemler ve sporcular katıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sporcuları kentte ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti, başarılar diledi.

"EBRAR’A ŞİFALAR DİLEDİ"

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Rize'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşam mücadelesi veren Rize yüzme il birincisi Ebrar Meral’e şifalar dileyerek Yalçın, "Rize’de kaza geçiren ve yoğun bakımda tedavisi devam eden sporcumuzun ailesi ile dün görüştüm. Bu olay bizi derinden üzdü. Tekrar buralara döneceğine olan inancımız tam. Ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Daima dualarımız onunla olacak. Bütün yüzme ailemizin her daim yanındayız" dedi.

"TÜRKİYE'NİN AYAK SESLERİ, GELİYORUZ"

Şampiyona ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yalçın, "11-12 yaş Gelişim Projesi Türkiye Finali'ni yapıyoruz. Biz Anadolu şehrimizi tanıtmak maksatlı hem de bu muazzam tesisi gösterebilmek maksatlı bütün kulüplerimizi buraya çağırdık. Biz göreve geldiğimizde sporcu sayımız 220 idi. Kendi özümüze kendi milletimize dönerek kendi altyapımızı kuruyoruz. İnşallah bu ilerleyen zamanlarda artacak. Trabzon’da TOHM var. Güzel dereceler çıkıyor buradan. Çin’in Hanzu kentinde dünya kısa kulvar şampiyonası yapılıyor. Bu kısa kulvarda da 178 ülkeden bayan kulvar yarışmacımız sekizinci oldu. Bu bize büyük bir gurur verdi. Bu Türklerin ayak sesleridir. Geliyoruz. Burada Türk yüzmesinin geleceğini inşa ve ihya etmek için bulunuyoruz. İnşallah bu havuzdan Türk yüzmesinin geleceği çıkacaktır. 65’e yakın havuzumuz hali hazırda işliyor ve 16 tane daha havuzumuz da teslim edilmek üzere" diye konuştu.

''DEVLETİMİZ BİZE İMKAN VERİYOR"

Yüzme olimpiyatın anayasası olarak kabul edilen üç branştan birincisi olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları dedi: "Olimpiyatta 38 madalya ile mücadele eder. Daha iyisini yapmak için zaten devletimiz bize bir imkan veriyor. Verilen bu imkanı layığı ile milletimize sunmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına yarış veriyoruz. Bakanlığımızın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' diye bir projesi var. Bunun da etkisi ile beraber biz de yeni bir platform oluşturuyoruz. Yüzmeyi en etkin bir şekilde ülkemizde yaygınlaştıracağız. Kazandığımız başarılar ile İstiklal Marşımızı söyletip, bayrağımızı göklere çekeceğiz."

4 GÜN SÜRECEK

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen ve 194 kulübün 1057 sporcu ile katıldığı 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Yüzme Finali 4 gün boyunca sürecek. Şampiyonaya katılan 558’i erkek, 499’u bayan sporcu madalya için yarışacak.