Türkiye-Yunanistan basketbol maçında Ebru Şahin fırtınası...

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, geçen gün Yunanistan’la karşılaştı. Maçı izleyenler arasında milli basketbolcu Cedi Osman’la geçen aylarda evlenen Ebru Şahin de vardı. Eşine karşılaşma öncesi şans öpücüğü veren ünlü oyuncu, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

DEV EKRANA YANSITILDI

Cedi Osman’ın attığı basketlerle keyiflenen Ebru Şahin’in görüntüsü sık sık sahadaki dev ekrana yansıtıldı. Yunan basını da Şahin’i yakın markaja aldı. Yunanistan’da hem ulusal basında hem de sosyal medya sayfalarında güzel oyuncuyla ilgili iltifat dolu yazılara yer verildi.

Ebru Şahin maç öncesi eşi Cedi Osman’a sarılarak “şans öpücüğü” verdi.





Rol aldığı dizilerle yurtdışında da tanınan Ebru Şahin, bu kez Yunanistan basınının ilgi odağı oldu.

Kaynak: Hürriyet