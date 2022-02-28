Türkiye - Yunanistan basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, dördüncü maçında bu akşam Yunanistan'ı konuk edecek. Grubundaki ilk maçta deplasmanda Belarus'a 84-70 mağlup olan Milliler, evinde Büyük Britanya'ya 84-67 üstünlük kurdu.

Türkiye - Yunanistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Millilerimizin 2 sayı farkla kazanıp zirvede yer almak isteyeceği maç bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve NTV'den canlı olarak ekranlara gelecek.

İkinci sırada yer alıyoruz

12 Dev Adam, Yunanistan'a ise geçtiğimiz cuma günü Atina'da tek sayı farkla 72-71 yenildi. Ay-Yıldızlılar, 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle B Grubu'nda ikinci sırada yer alıyor. 2 galibiyet alan ve 1 kez mağlup olan Komşumuz, ilk sırada bulunuyor. Eğer bu akşam Yunanlılar'dan rövanşı alır ve onları en az iki sayı farkla devirirsek, liderliği de ele geçireceğiz. Gruplarında ilk üç sırayı alan ekipler, bir üst turda mücadele etme hakkı elde edecek.

Bir üst tura taşınacak...

Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Coach Orhun Ene yönetimindeki Milliler, grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekiplerle eşleşecek. İkinci tur gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Haydi herkes Sinan Erdem'e

Atina'da şanssız bir şekilde yenildiğimiz Yunanistan'ı, sahamızda mağlup ederek Dünya Kupası yolunda grupta zirveyi almayı hedefleyen A Milli Takımımız'a, bu akşam tam destek bekleniyor. Basketbolseverlerin, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmada salonu doldurarak, maç boyunca 12 Dev Adam'a tam destek vermesi bekleniyor.

Hazırlıklar devam ediyor

A Milli Basketbol Takımımız, bu akşam Yunanistan'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Önceki günkü antrenmanda da Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Ömer Onan ve TBF yetkilileri, Milliler'i yalnız bırakmadı.