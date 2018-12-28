Türkiye, yılın ilk 11 ayında en çok Rus turist ağırladı

Türkiye 2018 yılının bitimine bir ay kala 37.5 milyon yabancı ziyaretçi sayısını aştı. Yurt dışı ikametli vatandaşlarla birlikte toplam ziyaretçi sayısı 43 milyona yaklaştı. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, Ocak-Kasım 2018 döneminde yüzde 26,22 artışla Rusya ilk sırada yer aldı. Türkiye'ye, Rusya'dan 5 milyon 865 bin 466 turist geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre; Türkiye ilk 11 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.25 artışla 37 milyon 537 bin 696 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 9 aylık verilerine göre yurt dışı ikametli 5 milyon 217 bin 193 vatandaşla birlikte toplam ziyaretçi sayısı geçen ay itibariyle, bir önceki yılın 11 aylık dönemine göre yüzde 21.35 artışla, 43 milyona yaklaştı.

11 AYDA EN ÇOK RUS TURİST GELDİ

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, Ocak-Kasım 2018 döneminde yüzde 26,22 artışla Rusya Federasyonu ilk sırada, yüzde 25.56 artışla Almanya ikinci sırada, yüzde 36,45 artışla İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi Bulgaristan ile Gürcistan izledi. Rusya'dan 5 milyon 865 bin 466, Almanya'dan 4 milyon 334 bin 067, İngiltere'den ise 2 milyon 212 bin 40 yabancı ziyaretçi geldi.

KASIM AYININ BİRİNCİSİ BULGARİSTAN

Türkiye'ye Kasım 2018 döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 18.97 artışla 1 milyon 966 bin 277 oldu. Bulgaristan, Kasım 2018 döneminde bir önceki yıla göre yüzde 43.46 artış ve 212 bin 482 yabancı ziyaretçi rakamıyla birinci olurken, yüzde 53.96 artış ve 178 bin 421 yabancı ziyaretçi rakamıyla Almanya ikinci, yüzde 71.94 artış ve 140 bin 794 yabancı ziyaretçi ile Rusya Federasyonu üçüncü sırada yer aldı. Rusya Federasyonunu Gürcistan ve İran izledi.

EN ÇOK GİRİŞ YAPILAN İLLER

Türkiye'nin Ocak-Kasım 2018 döneminde ağırladığı toplam yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı iller sıralamasında 12 milyon 355 bin 065 ile Antalya birinci, 12 milyon 265 bin 177 ile İstanbul ikinci, 3 milyon 540 bin 874 ile Edirne üçüncü sırada yer aldı. Edirne'yi Muğla ve Artvin illeri izledi.

Kasım ayında ise 1 milyon 14 bin 984 ziyaretçi girişiyle İstanbul ilk sırada yer aldı. Edirne'nin 291 bin 501 ziyaretçi sayısı ile ikinci olduğu sıralamada, Antalya 256 bin 238 ile üçüncü oldu. Antalya'yı Artvin ve Kırklareli izledi.