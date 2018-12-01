Türkiye yeni sezonda kış sporlarına doyacak

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Ali Oto, kayakta yeni sezonda yurt genelinde birçok branşta yarışmalar yapılacağını belirterek, "Yaklaşık 5-6 tane uluslararası düzeyde yarışmamız olacak." dedi.

Başkan Ali Oto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 Eylül’de TKF yönetimine seçildiklerini hatırlatarak, bu tarihten sonra yönetim kurulu üyeleriyle canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Yeni sezondaki faaliyet programında kayaklı koşu, kayakla atlama, biatlon, snowboard ile alp disiplininin yer aldığını ve bu branşlarda yarışmalar yapacaklarını anlatan Oto, şunları söyledi:

"Özellikle kayakla atlamaya ve bu branşta sıfırdan yetişen çocuklara önem veriyoruz. Kayakla atlamayı çok iyi hale getireceğiz ve bunun için canla başla çalışıyoruz. Alp disiplini ile ilgili bir faaliyet programı var ve 2 tane uluslararası yarış bu programda yer alıyor. İnşallah kar durumu iyi olursa açılışa 14 Aralık’ta Palandöken Kupası ile başlayacağız."

- "Tasarruf tedbirlerine katkıda bulunmak istiyoruz"

Ali Oto, Erzurum’da yarın kayak sezonunun açılacağını belirterek, yeni sezonda karlı günler beklediklerini ifade etti.

Kayak sezonunda organizasyonları birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştireceklerini aktaran Oto, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erzurum, Bitlis, Bursa, Kayseri’de kayaklı koşu yarışmaları olacak, yani Türkiye’nin her tarafına yayılacağız. Ülkemizde tasarruf tedbirleri yayınlandı, biz de bu tasarruf tedbirlerine katkıda bulunmak istiyoruz, yarışmalarımızda buna dikkat edeceğiz. Yeni sezonda kayakla atlamada iki kıtalar arası yarışma, alp disiplininde uluslararası yarışma, snowboardda Balkan Kupası yapacağız; yaklaşık 5-6 tane uluslararası düzeyde yarışmamız olacak."

- "Gençlere çok önem veriyoruz"

Başkan Ali Oto, kış sporlarını her ilde yapmayı amaçladıklarını anlattı.

Hakkari’de kış sporlarının yapıldığına dikkati çeken Oto, "Alttan sporcu yetiştirmeye gayret gösteriyoruz ve gençlere çok önem veriyoruz. İnşallah bu gençleri ülkemize hayırlı evlatlar olarak kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Oto, insanların kışın yurt dışına gitmelerinin önüne geçmek için Türkiye’deki kayak merkezlerini canlı tutacaklarını belirterek, kaliteli kayak merkezleriyle ülkenin daha iyi kalkınacağına inandığını söyledi.

- "Ayder’deki kayak merkezinin çok ilgi göreceğini düşünüyorum"

Yurt içinde kayağı sevdirmek istediklerini vurgulayan Oto, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin en büyük projesi Ayder Yaylası. Çok güzel ve doğa harikası olan yere kayak merkezi yapılıyor. Bildiğim kadarıyla kayak merkezinden çok turizm amaçlı bir çalışma yapılıyor. Yani yaz turizmi de burada olacak. Oraya bizim de katkımız olacaktır. Ayder Yaylası dünya harikası bir yer. Ben oranın çok ilgi göreceğini düşünüyorum. İnşallah iyi tanıtım yaparsak çok iyi olacağını düşünüyorum."

AA