Türkiye vücut geliştirme şampiyonu Diyarbakır’dan

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru ve aynı zamanda Emniyet Müdürü Şükrü Yaman’ın yakın koruması olan Orhan Ayten, Özer Baysaling Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonas'ında, Avrupa milli takım seçmeleri 1.80 klasik vücut geliştirme dalında yarışarak şampiyon oldu ve milli takıma seçildi. 2013’ten beri milli formayla uluslararası yarışmalara katılan Ayten, Türkiye ve polis teşkilatını milli takımda mükemmel şekilde temsil edebilmek için üstün gayretle çalışmaya devam edeceğini söyledi. Ayten, “5 yıldır Diyarbakır’da özel koruma görevi yapmaktayım. 4-8 Mart tarihleri arasında Özer Baysaling Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu'nun yapmış olduğu Türkiye şampiyonası ve Avrupa milli takım seçmelerinde 1.80 klasik vücut geliştirme dalında Türkiye şampiyonu oldum. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa’da Türkiye’yi temsil etmek ve Avrupa’da yaptığımız derece ile dünya şampiyonasına gitmeyi hedefliyorum. Bu süre zarfında gerek meslek büyüklerimiz gerekse Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu katkıdan dolayı da onlara teşekkür ediyorum. Diyarbakır’ın sosyal ve sporsal anlamda çok büyük avantajları olduğunu görüyorum. Diyarbakır gençlerinin de bu sporsal avantajlardan faydalanmasını istiyorum. Diyarbakır’da çok sayıda spor kompleksi ve bunun yanında Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çok büyük kompleksleri var. Diyarbakırlı gençlerin dışarıda parklarda gezmektense, çeşitli spor faaliyetleri ve kulüplerine üye olup, kendilerini geliştirmelerini çok isterim” dedi