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Türkiye vs Yunanistan PUBG turnuvası elemelerin ardından başlıyor

Türkiye vs. Yunanistan turnuvası 6 Nisan günü başlıyor. Komşu ülkemiz ile kıyasıya mücadele edeceğimiz bu turnuva, 32v32 formatının aksine “duo” bir şekilde düzenlenecek.

25 Mart 2019, Pazartesi 18:27
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Türkiye vs Yunanistan PUBG turnuvası elemelerin ardından başlıyor

Türkiye vs. Yunanistan turnuvası 6 Nisan günü başlıyor. Komşu ülkemiz ile kıyasıya mücadele edeceğimiz bu turnuva, 32v32 formatının aksine “duo” bir şekilde düzenlenecek. Bu bağlamda, 2 adet ön eleme ve Türkiye finallerinin ardından ülkemizi temsil edecek 16 duo takım belirlendi. Bu 16 takım Yunanistan elemelerinden yükselen 16 takım ile 6 Nisan günü karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın ödül havuzu:

1. takım: 1.500$ Nakit Para, 2 x Cep Telefonu, 2 x Logitech Mouse, PUBG CUP Kupası

2. takım: 1.000$ Nakit Para, 2 x Logitech Mouse

3. takım: 500$ Nakit Para, 2 x Logitech Mouse

24 Mart günü düzenlenen Türkiye finaline, elemelerden yükselen 32 takım haricinde 11 adet PUBG partneri oyuncu davet edildi. Bu partnerler de Türkiye vs Yunanistan mücadelesine katılmak için mücadele etti.

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