Türkiye Badminton Federasyonu'nun merhum başkanı Prof. Dr. Faik İmamoğlu adına düzenlenen Veteranlar Balkan Badminton Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesindeki Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda gerçekleşti. 8 ülkeden 154 veteran sporcunun yer aldığı organizasyonda sporcular 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+ yaş kategorilerinde yarıştı. Türkiye Veteran Milli Takımı 21 altın, 22 gümüş ve 48 bronz olmak üzere toplamda 91 madalya kazandı. 50+ yaş üstü tek erkekler kategorisinde madalya mücadelesi veren Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik Balkan şampiyonu oldu. Müsabakaların sona ermesinin ardın ödül törenine, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü İsmail Yüksek, Antalya Cumhuriyet Savcısı Niyazi Yar, Cumhuriyet Savcısı Kürşad Kağan Ergün, Balkan Badminton Birliği Başkanı Prof. Dr. Puzant Kassabian, Parwomay Belediyesi Başkanı Angel Papavoz ve Balkan Badminton Birliği Halk Konseyi Başkanı Georgiy Manev katıldı. Şampiyonanın en iyi kadın sporcusu Hırvatistanlı sporcu Maja Zubrunic, en iyi erkek sporcusu ise Bulgaristanlı sporcu Zhelyazko Valkov oldu.

Veteranlar Balkan Şampiyonasında Kürsüye çıkan sporcular:

MS 65 yaş 1. Hristo Mihalev, 2. Selçuk Öztoprak, 3. Atilla İlhan

MD 60 yaş 1. Hristo Mihalev-Mehmet Yavaş, 2. Marin Angelov-Ivan Koleshev, 3. Atilla İlhan-Selçuk Öztoprak

MS 60 yaş 1. Dinko Mihailov, 2. Ivan Koleshev, 3. Sezai Demirel

XD 55 yaş 1. Şamil Pöç-Zehra Certel, 2. Roman Tsimentarov-Illiyana Tsimentarova, 3. Marin Angelov-Vanya Angelova

MD 55 yaş 1. Rumen Lazarov-Zhelyazko Valkov, 2.Dinko Mihailov-Ivan Parushev, 3. Veselin Desev-Nikolay Zarabov

WS 55 yaş 1. Zehra Certel, 2. Meral Koşma, 3.Reneta Koleva

MS 55 yaş 1. Zhelyazko Valkov, 2. Ali Demirci, 3. Sadettin Erol

XD 50 yaş 1. Antoni Kazlachev-Evdokiya Tinkova, 2. Sadettin Erol-Ayşegül Doğan, 3. Nikolay Zarabov-Nadya Beleva, 3. Cavit Şengün-İmran Doğan

MD 50 yaş 1. Svilen Ilkov-Svetlin Tenev, 2. Şenol Alçıkaya-Mehmet Sarıgöz, 3. Ebu Muhsin Aksoy-Remzi Yeşil, 3. Adil Canımoğlu-İbrahim İlbek

WS 50 yaş 1. İmran Doğan, 2. Ayşegül Doğan, 3. Handan Tepeközcan

MS 50 yaş 1. Murat Özmekik, 2. Şenol Alçıkaya, 3.Adil Canımoğlu, 3. Ebu Muhsin Aksoy

XD 45 yaş 1. Şahabettin Tavukçu-Fatma Konya, 2. Muzaffer Akyiğit-Feride Mügecan Torinç, 3. Stoyan Stoyanov-Hafize Nedzhibova

WD 45 yaş 1. Nadya Beleva-Albena Lazarova, 2. Sevda Bozkurt-Nuriye Günay, 3. Neslihan İbaş-Hanife Topuz

MS 45 yaş 1. Arsen Khachatryan , 2. Şahabettin Tavukçu, 3. Hidayet Sarandi, 3. Günaydın Kılıç

XD 40 yaş 1. Yüksel Başaran-Bengi Nil Keskiner, 2. Daniel Dimitrov-Nasya Ivanova, 3. Orhan Ray-Fatma Bahar Karaca, 3. Aziz İlker İçsel-Gül Şimşek Yenici

WD 40 yaş 1. Fatma Bahar Karaca-Bengi Nil Keskiner, 2. Serpil Babacan-Gülay Savaşgan, 3. Valeria Dolta-Ludmila Istratii

MD 40 yaş 1. Mehmet Fatih Kaymaz-Yasen Radev, 2. Orhan Ray-Ahmet Yılmaz, 3. Hacı Başoda-Ahmet Şevki Dimen

WS 40 yaş 1. Yasemin Kavurmacı, 2. Gül Şimşek Yenici, 3. Pınar Elma, 3. Fatma Konya

MS 40 yaş 1. Yüksel Başaran, 2. Ersoy Korer, 3. Aziz İlker İçsel, 3. Yusuf Ateş

XD 35 yaş 1. Ümit Altın-Zeliha Demir, 2. Yasen Radev-Sibel Tarakchieva, 3. Hakan Kalkan-Damla Basançelebi, 3. Gökhan Cürül+Serpil Babacan

WD 35 yaş 1. Ü.Gülsüm Aslanpay-Zeliha Demir, 2. Nasya Ivanova+Sibel Tarakchieva, 3. Yasemin Kavurmacı-Sevilay Süner Şahutoğlu

MD 35 yaş 1. Arsen Khachatryan-Hayk Misakyan, 2. Gospodin Berenski-Dimitar Dechkov, 3. Ümit Altın-Barış Boyar, 3. Daniel Dimitrov-Ivaylo Zhelyazkov

WS 35 yaş 1. Ü.Gülsüm Aslanpay, 2. Maja Zubrinic, 3. Sevilay Süner Şahutoğlu

MS 35 yaş 1. Barış Boyar, 2. Hayk Misakyan, 3. Dimitar Dechkov, 3. Emre Soykut

Kemer (Antalya),(DHA)