A Milli Kadınlar Voleybol Takımımızın Avrupa Şampiyonası'nda gruplarda oynadığı Ukrayna maçında korku dolu anlar yaşandı.

Karşılaşmanın ikinci setinde 13-13'lük eşitlik olduğu sırada mücadelenin başhakemi Ksenija Jurkovic fenalaştı. Doktorlar tarafından anında müdahale edilen Jurkovic, karşılaşmaya devam edemedi. Hırvat hakemin yerini yardımcı hakem Sabine Witte aldı ve maça kaldığı yerden devam edildi.







