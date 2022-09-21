Türkiye U19 - Lüksemburg U19 maç sonucu: 4-4

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk sınavında Milli Takımımız, Lüksemburg ile 4-4 berabere kaldı.

Bulgaristan'da Albena 1 Stadyumu'nda oynanan ve İtalyan hakem Daniele Chiffi'nin yönettiği karşılaşmada Genç Milli Takımımız'ın gollerini 23 ve 76.dakikalarda Burak İnce, 38.dakikada Sami Satılmış ve 62.dakikada penaltıdan Başar Önal attı.

ELSHAN'DAN 3 GOL

Lüksemburg'un sayılarını 4, 13 ve 68.dakikalarda Leon Elshan ve 73.dakikada penaltıdan James Alves Rodrigues kaydetti. U19 Milli Takımımız eleme turundaki bir sonraki maçını 24 Eylül Cumartesi günü Azerbaycan ile oynayacak.

13 grupta ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi üçüncü takımla birlikte sıralamada birinci sırada bulunan Portekiz, 2023 bahar aylarında Elit Tur'da yer alacak. Elit Tur'da gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Malta, 2023 yazında finallerde karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Malta, 2023 yazındaki finallere doğrudan katılacak. Finaller, 3-16 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Finallerine 2024 yılında Kuzey İrlanda ve 2025 yılında Romanya ev sahipliği yapacak.