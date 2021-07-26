Tokyo’da devam eden Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde tekvando branşında iki bronz madalya kazanan Türkiye, üçüncü günü boş geçti.

NUR TATAR’DAN ERKEN VEDA

Tekvandoda olimpiyat madalyalı Nur Tatar ilk turda galip geldi. 67 kiloda mücadele eden milli sporcu Nur Tatar, çeyrek finalde ABD'li Paige McPherson'a normal süresi 1-1 biten müsabakada altın skorla yenilerek finale çıkma şansını yitirdi. Tatar, çeyrek finalde kendisini yenen Paige McPhearson'un yarı finalde Hırvatistan'dan Matea Jelic'e yenilmesiyle Tokyo 2020'ye veda etti.

BİLAL ÇİLOĞLU SON ŞAMPİYONA YENİLDİ

Judo 73 kiloda, Dünya ve Avrupa 3.'sü milli judocu Bilal Çiloğlu ilk tur maçında Ürdün'lü rakibi Younis Eyal Slman'ı ippon'la yenerek 2. tura çıktı. Bilal Çiloğlu ikinci turda bu sıkletin olimpiyat ve dünya şampiyonu Japon Shohei Ono'yla eşleşti. Milli sporcu Çiloğlu, 2. turda ev sahibi olimpiyat şampiyonu Shohei Ono’ya ippon ile mağlup olarak oyunlardan elendi.

BATUHAN ÇİFTÇİ BEKLENENİ VEREMEDİ

Milli boksör Batuhan Çiftçi, erkekler 52 kg ilk tur mücadelesinde Özbekistan’dan son olimpiyat şampiyonu Shakhobidin Zoirov karşısında bir varlık gösteremedi ve 5-0 mağlup olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na erken veda etti.

YELKENDE SIRALAMA TURLARI DEVAM ETTİ

Madalya şansı bulunmayan sporcularımız sıralamadaki yerlerini belirlemek için turlara devam ettiler. Ecem Güzel, laser radialde 12. sırada yer alırken, rüzgar sörfünde Dilara Ural 23., Onur Cavit Biriz ise 17. sırada bulunuyor.

YÜZMEDE VİKTORİ ŞOKU

Kadınlar 1500m serbest stilde Merve Tuncel 11., Deniz Ertan 17. sırayı alırken, Viktoria Zeynep Güneş, 200m bireysel karışıkta 22. oldu.