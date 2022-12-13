Türkiye Tenis Ligi finalleri başladı

Kadınlar ve erkeklerde toplamda 25 takımın ter dökeceği mücadeleler öncesi Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner, basın mensuplarıyla Eyof Olimpiyat Sosyal Tesisi'nde bir araya geldi. Ardından Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nun da katılımıyla Beşirli Tenis Kompleksi’nde Türkiye Tenis Ligi’nin resmi açılışı gerçekleşti

Trabzon Valisi Ustaoğlu: “Trabzon sporda ön planda bir şehir”

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Beşirli Tenis Kompleksi kortlarında düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Trabzon'un bir hafta boyunca güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacağını söyledi.İl dışından gelen sporcuların bölgeyi ve şehri tanıyarak, müsabakalarda yarışacaklarını belirten Ustaoğlu, Trabzon'un sanat, tarih, kültür ve en önemlisi sporda da her zaman ön planda bir şehir olduğunu vurguladı.

TTF Başkanı Durmuş: “Trabzon’un tenis şehri olabilmesi için bugün çok önemli”

TTF Başkanı Durmuş, hedefleri olan ve bu hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştiren bir federasyon olduklarını belirterek, "Hedefler kapsamında teniste en iyi sporcu yetiştirebilen ülkeleri arasına girebilmek için mücadele ediyoruz. 2011 yılında Avrupa Gençlik Olimpik Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmış, kaliteli standartları yüksek tenis merkezinde bugün Türkiye Tenis Finalleri'ni yapacağız" dedi.

Trabzon'un ev sahipliğinde düzenlenen 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda müsabakaya 14 yaşındayken katılan ve bu anısını, Avustralya Açık 2022 finalinden sonra gerçekleştirdiği basın toplantısında anlatan ünlü tenisçi Daniil Medvedev'i hatırlatan Durmuş, "Bu kapsamda Trabzon'da tenis oynayan, hayalleri büyük sporcuların yetişip ülkesine başarılar getireceğinden şüphemiz yok." dedi.

Tenisin her yerde ve her zaman oynanabilecek bir spor branşı olduğunu dile getiren Durmuş, "Trabzon bir spor şehridir bunu tüm dünya biliyor. Ama Trabzon'un bir tenis şehri olabilmesi için bugün çok önemli bir başlangıç. Trabzon'un yetenekli gençlerini böylesine güzel yönetimlerle yerel yönetimlerin destekleriyle federasyon olarak da tenise hizmet eden herkesin hizmetindeyiz. Trabzonluları maçlarımızı izlemek için davet ediyoruz" diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ataman: “Spor bu şehrin genlerinde var”

Trabzon'un renklerini koruyarak gelişen, yaşama sebeplerini geliştiren bir şehir olduğuna dikkat çeken Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman ise, "Spor bu şehrin genlerinde var. Sadece bizim açımızdan da çok kutsal olan Trabzonspor ve onun branşlarıyla sınırlı da değil, son dönemde dünya, olimpiyat ve bireysel sporlarda şampiyonların çıktığı bir şehir" ifadelerini kullandı.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Çetiner: “Bu etkinlik Trabzon için başlangıç”

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner de bu haftanın Trabzon için çok önemli bir hafta olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: "Trabzon sahip olduğu tenis kompleksi ile Türkiye'deki 5 büyük kompleksten bir tanesi. Spor şehri Trabzon'un aslında bir tenis şehri olması gerekir. Ve inşallah olacak. Bu yönde adımlarımızı atıyoruz. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla Spor Toto kaynaklı olarak 25 milyonluk bir projeyi devreye alıyoruz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'na teşekkür ediyorum. 6 tane daha tesisi kapatacağız ve o kompleksleri komple revize ederek modern hale getireceğiz. Sürekli açık olan bir tenis akademisi ve altyapıdan üst yapıya doğru büyük bir sporcu ivmesi yaşayacağız. Bunlar hayal olan şeyler değil, yeter ki isteyelim. Beşirli bu anlamda önemli. Bu etkinlik de Trabzon için bir başlangıç olacak."

Halk oyunları gösterilerinin ardından karşılaşmalar Batman Petrol Spor Kulübü ve Antalya Spor Kulübü ile devam etti. Türkiye Tenis Ligi Finalleri 18 Aralık Pazar günü sona erecek.