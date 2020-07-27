Türkiye Tenis Federasyonu, Ankara Tenis Kulübünde (ATK) antrenman yapan sporculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "ATK’da görevli 2 kondisyoner ve 1 antrenörün Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine ATK’da açık kortları kullanarak antrenman yapan TOHM antrenörümüze, kondisyonerimize ve sporcularımıza tedbir amaçlı Kovid-19 testi uygulanmıştır. Uygulanan testlerin tamamı negatif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.