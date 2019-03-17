Türkiye Tekvando Poomse Şampiyonası sona erdi

Ankara’da düzenlenen Türkiye Tekvando Poomse Şampiyonası tamamlandı.

Judo Federasyonu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonada 43 kentten bin 100 civarında sporcu mücadele etti.

Minikler, yıldızlar, gençler ve büyüklerde toplam 40 kategoride yapılan şampiyona renkli görüntülere sahne oldu.

Başkentte 5 gün süren organizasyonda sporcular, dereceye girmek için hünerlerini sergiledi. Müsabakaların ardından dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

Organizasyonda derece elde edenler arasından Avrupa Poomse ve Plaj Poomse Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek sporcular belirlenecek.

AA