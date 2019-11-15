Türkiye tek yürek!

Ay-Yıldızlılar’ın, İzlanda ile oynadığı mücadeleye ilgi büyüktü. Euro 2020 finalleri yolundaki kader mücadelemize ev sahipliği yapan Türk Telekom Stadı’nda tek bir koltuk boş kalmadı. 48 bin 389 taraftarımız, tribünleri Kırmızı-Beyaz renklerle donatırken, liglerimizde mücadele eden birçok takımın formasıyla maça gelenler de, renklerin kardeşliğini temsil etti. Yaptıkları tezahüratlarla 90 dakika boyunca oyuncularımıza büyük bir destek verirken, bir an olsun susmadılar. Karşılaşma öncesinde tribünlerdeki koltuklara bırakılan Türk bayrakları ile harika bir görüntü oluştu.

Pankartlar da açıldı

Tribünlerde “İnanıyoruz biz size 82 milyon sizinle”, “Zaferler senin ruhunda var” ve “Baş koymuşum Türkiyemin yoluna” yazılı pankartlar da açıldı. Taraftarlar “Şehitler ölmez vatan bölünmez” tezahüratlarında da bulundu. Maç öncesi yapılan seremonide Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Türkiye Disleksi Vakfı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Adelosan Diyabetikler Derneği ve İnsani Yardım Vakfı’ndan çocuklar yer aldı.

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